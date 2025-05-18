松山機場因雷雨暫停地面作業 航班可能延誤

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（中央社記者余曉涵台北18日電）受到雷雨影響，台北松山機場今天下午3時13分起暫停地面作業，航班可能因此延誤。另外，受到馬祖濃霧影響，南竿、北竿機場下午起也暫停起降。

交通部中央氣象署下午針對台北、新北及基隆等10縣市發布大雷雨即時訊息，並針對北北桃、宜蘭、台中山區發布山區暴雨災防告警，留意溪水暴漲並儘速遠離。

交通部民用航空局今天表示，因雷雨當空，松山機場下午3時13分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題可洽詢航空公司。

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民航局指出，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤。民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊讓民眾查詢，旅客可多加利用。

另外，受到濃霧影響，民航局表示，南竿機場自下午1時7分起，北竿機場自下午1時18分起，航班暫停起降，截至下午3時20分仍未恢復起降。（編輯：張雅淨）1140518