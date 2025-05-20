加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／三峽車禍肇事路線 案發前余姓駕駛涉撞後車逃逸
首頁 / 生活

大霧影響馬祖機場關場 加開南北之星2號船班疏運

2025/5/20 13:31（5/20 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬祖南、北竿機場受大霧影響，部分班機無法正常起降，為疏運滯留旅客，連江縣政府20日上午宣布，加開交通船「南北之星2號」南竿福澳港往返台北港班次。中央社記者潘欣彤攝 114年5月20日
馬祖南、北竿機場受大霧影響，部分班機無法正常起降，為疏運滯留旅客，連江縣政府20日上午宣布，加開交通船「南北之星2號」南竿福澳港往返台北港班次。中央社記者潘欣彤攝 114年5月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣20日電）大霧影響馬祖南、北竿機場起降，昨天共取消4架次，今天至中午12時止則2架次取消，機場仍關場。連江縣政府宣布，今加開交通船「南北之星2號」南竿福澳港往台北港班次。

連江縣政府交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，根據連江縣旅行商業同業公會統計，受到大霧影響，昨天與今天機場關場，部分班機無法正常起降，至今天中午12時止，滯留團客人數達248人。

為疏運滯留旅客，交旅局今天上午宣布加開交通船「南北之星2號」馬祖福澳港往返台北港班次，今天下午2時40分從南竿福澳港出發，並於21日下午1時從台北港返回。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交旅局說，南竿往台北港船班僅受理現場售票，於12時起抽取號碼牌，12時30分至下午2時止現場購票，並保留50名縣民票。購票民眾另可加購台北港至台北車站接駁車。台北港至南竿福澳港班次，則已開放線上訂票。

因南竿機場仍關場，現場僅零星旅客等候飛機，秩序大致良好。（編輯：梁君棣、管中維）1140520

#北竿機場
#連江縣政府
#台北港
#馬祖
#交旅局
#南竿機場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：