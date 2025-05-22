加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台鹽綠能弊案 陳啓昱等3人聲請交保遭駁延押2月
首頁 / 生活

喊退場遭國教署指不符法規 世界高中道歉允續辦

2025/5/22 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿、陳至中新竹市22日電）新竹市世界高中日前自行宣布7月底將停辦，並輔導學生轉學，國教署認為不符法規，日前函復不同意停辦，並要求校方繼續辦學，照顧學生到畢業。校方因而停止安置輔導，向學生及家長致歉。

世界高中校長李瑞光19日接受中央社記者電訪時指出，學校將於7月底停辦，已向教育部國教署申請停招，正積極啟動學生轉學計畫，已優先與鄰近學校開會協調提供轉學名額，努力完成學生安置。

校方的動作，引發家長不滿、批評校方失信。新竹市議員建議新竹市府「專案處理」，協助學生轉到合適學校。

針對世界高中停辦爭議，教育部今天下午回應中央社指出，世界高中於9日提出停辦，但國民及學前教育署（國教署）審視校方送出的資料，仍不符合「私立學校法」及「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」相關規定，因此於16日函復不同意114學年度停辦。

教育部表示，世界高中在未獲同意停辦前，就召開轉學安置會議，導致家長、學生的不安，已嚴重影響受教權益。國教署16日主動介入、到校查處。20日進一步邀請世界高中校長、董事長、學校行政人員、教師、家長、學生代表到國教署討論。

經討論後，教育部指出，與會家長及學生多希望於原校畢業，且因校方提出的停辦案仍未獲同意，教育部因而要求董事會及校方應善盡辦學責任，繼續辦學、照顧在學學生到畢業，並請董事長於1週內與董事會成員溝通，並確認如何繼續辦學。

google news透過 Google News追蹤中央社

世界高中今天發布聲明指出，已依國教署要求，停止學生安置輔導作業，造成學生、家長困擾，表達誠摯歉意。

新竹市政府教育處表示，依據教育部函示，新竹市私立世界高中114學年度停止招生。（編輯：戴光育）1140522

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：