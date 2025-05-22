喊退場遭國教署指不符法規 世界高中道歉允續辦

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（中央社記者魯鋼駿、陳至中新竹市22日電）新竹市世界高中日前自行宣布7月底將停辦，並輔導學生轉學，國教署認為不符法規，日前函復不同意停辦，並要求校方繼續辦學，照顧學生到畢業。校方因而停止安置輔導，向學生及家長致歉。

世界高中校長李瑞光19日接受中央社記者電訪時指出，學校將於7月底停辦，已向教育部國教署申請停招，正積極啟動學生轉學計畫，已優先與鄰近學校開會協調提供轉學名額，努力完成學生安置。

校方的動作，引發家長不滿、批評校方失信。新竹市議員建議新竹市府「專案處理」，協助學生轉到合適學校。

針對世界高中停辦爭議，教育部今天下午回應中央社指出，世界高中於9日提出停辦，但國民及學前教育署（國教署）審視校方送出的資料，仍不符合「私立學校法」及「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」相關規定，因此於16日函復不同意114學年度停辦。

教育部表示，世界高中在未獲同意停辦前，就召開轉學安置會議，導致家長、學生的不安，已嚴重影響受教權益。國教署16日主動介入、到校查處。20日進一步邀請世界高中校長、董事長、學校行政人員、教師、家長、學生代表到國教署討論。

經討論後，教育部指出，與會家長及學生多希望於原校畢業，且因校方提出的停辦案仍未獲同意，教育部因而要求董事會及校方應善盡辦學責任，繼續辦學、照顧在學學生到畢業，並請董事長於1週內與董事會成員溝通，並確認如何繼續辦學。

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世界高中今天發布聲明指出，已依國教署要求，停止學生安置輔導作業，造成學生、家長困擾，表達誠摯歉意。

新竹市政府教育處表示，依據教育部函示，新竹市私立世界高中114學年度停止招生。（編輯：戴光育）1140522