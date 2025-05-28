高鐵暑假營隊6/3開放報名 大專組可一睹0系花魁車

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣高鐵公司今天宣布，受青少年喜愛的高鐵暑假營隊6月3日起開放報名，除了將安排參訪維修基地，今年更設計大專組為2天1夜行程，將參訪富有歷史意義的「0系」花魁車。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，高鐵暑假營隊依年齡層分為大專組、高中職組、國中組與國小組（五、六年級），共規劃8梯次，將於6月3日起至6月12日開放網路報名，每梯次正取30名，備取10名，錄取結果將於6月16日公告於高鐵企業網站。

台灣高鐵表示，將安排參加暑假營隊的學員們搭乘高鐵列車，參訪科技感十足的高鐵探索館及平時難得一見的運務大樓、維修基地。

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值得一提的是，台灣高鐵今年特別將「大專組」暑假營隊，從以往的單日拉長至2天1夜，同時將首度參觀「花魁車地景公園」，讓學員們可了解世界第一代高速鐵路列車「0系」花魁車的歷史意義，以及其在台灣高鐵興建期所扮演的重要角色。

根據台灣高鐵統計，高鐵營隊自2008年舉辦以來，截至今年寒假營隊為止，累計參與人數已逾5600人，學員透過參與營隊，可近距離觀察高鐵的作業細節，並可聆聽高鐵公司第一線工作員工分享維護營運安全與服務的經驗心得。（編輯：李亨山）1140528