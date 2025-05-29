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台鐵鐵路便當節結合辦桌文化 6/6台北車站登場

2025/5/29 11:44（5/29 12:38 更新）
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（中央社記者余曉涵台北29日電）國營台灣鐵路股份有限公司表示，6月6日到9日在台北車站登場的鐵路便當節結合台灣辦桌文化，希望破50萬人次參觀，比去年成長10%以上，營業額飆破新台幣1000萬元。

台鐵上午舉辦展前記者會，台鐵總經理馮輝昇表示，上週首度在高雄市辦便當節，今年台北場準備8大主題商品，融合辦桌文化，攜手台灣菸酒股份有限公司推「絕配芭芒柳精釀啤酒」，希望民眾享用美食時，深入了解台灣傳統文化與鐵道文化。

台鐵說，鐵路便當節推多款主題商品和多項59折優惠，包含微笑冠軍號N規模型限量30組，Team Taiwan紀念章、不鏽鋼便當盒、海風號及山嵐號周邊資料夾與萬年曆等。

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適逢台鐵吉祥物鐵魯及漢娜將10歲生日，台鐵表示，便當節現場將有鐵魯及漢娜將專屬拍貼機與周邊商品，供粉絲搶購。

台鐵說，展覽期間推限定系列滿額贈優惠，KATO系列商品單筆滿5000元送限量御守、台鐵會員6月6日到8日消費滿399元可拿小禮物、多項商品59折優惠等。（編輯：李明宗）1140529

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