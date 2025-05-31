NSO熊本辦黃俊文小提琴大師班 黃偉哲讚台南之光

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（中央社記者楊明珠熊本31日專電）國家交響樂團（NSO）昨天在日本熊本縣立劇場進行排練，並在台積電文教基金會的支持下，於晚間舉辦「黃俊文小提琴大師班」。正在熊本宣傳台南物產的台南市市長黃偉哲親臨現場，為同樣出身台南的黃俊文加油打氣。

NSO於29日抵達熊本，展開為期8天的日本巡迴演出，這次將在熊本、大阪、東京舉行表演。NSO執行長郭玟岑表示，在包括台積電文教基金會等許多公司、團體和僑胞及日本友人的支持下，票房很好。

樂團本次大師班邀請來自日本各地的年輕學子參與，4位來自九州地區的學生分別為熊本市立植木小學校的福田乙葉（8歲）、春日市立天神山小學校的永吉希音（11歲）、熊本大學教育學部附屬小學校的三井愛子（12歲），以及來自真和高等學校的高中生小野田香音（15歲）。

當福田乙葉演奏韋瓦第作品時，黃俊文親切地問：「你認識韋瓦第嗎？」他從威尼斯的歷史談起，進一步說明音樂中聲音為何需要抑揚頓挫，「你爬上了一座山，也要懂得怎麼下來」。

學生們展現出穩健的技巧與細膩的詮釋，黃俊文則根據每位學生的年齡與個性，給予貼切且啟發性的指導，幫助她們在音樂中尋找自我風格。透過真誠且專業的互動，也讓人看見台灣與日本透過音樂自然串起的深厚情感。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，黃俊文的教學深入淺出，善用多元方式引導不同年齡與個性的學生，展現高度的啟發性與藝術深度。

黃俊文表示，「第一次造訪與台灣頗有淵源的熊本，就有機會與當地4位優秀的小小音樂家們切磋音樂，令我感到非常欣喜。謝謝台積電提供這麼好的平台，讓大家得以交流。音樂是我們共同的語言，能拉近彼此距離、促進理解與學習。從這些學生的表現中，也能看出日本古典音樂教育深耕已久、根基穩固」。

黃俊文也對中央社表示，「熊本雖是一座小城市，但我覺得非常有風情，有很多漂亮的文化、人。台積電在此扎根，不管在此設廠或對於音樂、人文互相切磋的進展，我認為台積電促成（這次活動）非常有意義。也代表台灣給日本一個非常好的禮物，對於台灣和日本的文化交流，有非常實質的意義」。

接受黃俊文指導拉小提琴的小野田香音對中央社表示，「今晚的課程起初我沒能拉琴拉得很順，但老師指導得非常好，讓我能很快樂地學習，我今後也會好好努力」。

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與黃俊文都是台南人的台南市長黃偉哲對中央社表示，「今天非常高興和俊文在熊本巧遇，他鄉遇故知，很高興俊文老師能和NSO一起來到熊本，一方面來演出、一方面來指導學生，而且很高興地方的反應非常好。俊文不僅是台南之光，也是台灣之光。期待未來更多台灣以及台南的藝術家能跟日本做更深入的交流」。

國家交響樂團31日下午2時（台灣時間1時）將在熊本縣立劇場正式演出。音樂總監準·馬寇爾攜手小提琴家黃俊文、日本知名女高音森麻季，以及國家交響樂團同台演出，將帶來蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」、貝多芬D大調小提琴協奏曲，以及馬勒第四號交響曲。（編輯：周永捷）1140531

國家交響樂團（NSO）30日在日本熊本縣立劇場進行排練，並在台積電文教基金會的支持下，於30日晚間舉辦「黃俊文小提琴大師班」。4名受指導的日本學童表示，受益良多，過程很快樂。中央社記者楊明珠熊本攝 114年5月31日

國家交響樂團（NSO）在台積電文教基金會（左2為基金會執行長許峻郎）支持下，30日晚間在日本熊本舉辦「黃俊文（左5）小提琴大師班」。左1為NSO執行長郭玟岑。中央社記者楊明珠熊本攝 114年5月31日