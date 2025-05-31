中油：6月民生及工業氣價不調整 電業降10%

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（中央社記者羅元駿台北31日電）中油公司今天宣布，考量照顧民生，114年6月民生用戶天然氣價格不調整，工業用戶氣價也不予調整，6月電業用戶氣價調降10%。

台灣中油表示，近期主要受新台幣兌換美元匯率升值影響，整體進口氣源成本降低，根據歐洲天然氣基礎設施（GIE）資料，5月中旬歐洲天然氣庫存量明顯低於去年同期；此外，歐盟近期也提出限縮進口俄羅斯氣源的相關法案，進一步提升全球液化天然氣價格的高度不確定性。

中油指出，依據政府核定的天然氣價格公式計算，6月電業用戶氣價調降10%。

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中油表示，從110年至113年止吸收工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價金額已超過新台幣1300億元，114年截至4月底，因工業用戶氣價未足額調整，累計吸收金額已超過30億元，為因應國際政經情勢的不確定因素並維持國內價格穩定，6月工業用戶氣價不予調整。

中油指出，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。（編輯：林克倫）1140531