蒸機女王CT273限定復活3趟次 行駛玉里至台東

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（中央社記者余曉涵台北2日電）台鐵今天宣布，今年的仲夏寶島號仍由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，7月及8月限定行駛3趟次，預計6月6日上午10時開放旅客訂購。

「仲夏寶島號」活動起初為102年台鐵CK124與日本JR北海道釧路支社C11型「冬季濕原號」蒸汽機車締結姊妹車1週年所開行，103年首次將蒸汽火車專列活動移往花東地區開行，使用的是CT273蒸汽機車，並沿用「仲夏寶島號」的名稱，往後每一年仲夏寶島號即固定於6到7月間擇3週末假花東間開行，並停靠特色車站。

台鐵今天發布新聞稿表示，今年的仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，3趟次分別在7月5日、7月19日、8月2日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點台東站，3趟次行程統一於6月6日上午10時開放民眾網路訂購。

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台鐵表示，每張票售價新台幣1888元，憑車票於搭乘當天可獲贈精美紀念品，沿途不僅可欣賞縱谷美景，列車上和停靠站還有宣導活動，抽中的幸運旅客另有小驚喜。

台鐵指出，憑2025仲夏寶島號4666次車票可至各站售票窗口購買活動當日408次車票至玉里站接駁仲夏寶島號（編輯：李淑華）1140602