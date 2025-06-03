高中學力鑑定考試簡章公告 免報名費每科60分及格

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（中央社記者許秩維台北3日電）114年度自學進修高中畢業程度學力鑑定考試簡章公告，普通型高中於9月28日舉行，技術型高中於10月19日辦理，全部免報名費，每科均以60分為及格。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵失學國民自學進修，透過自我實踐以提升社會競爭力，自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，分為普通型及技術型高中兩梯次。

114年度自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試由台南市政府教育局主辦，考試簡章已公告於各直轄市政府教育局及試務主辦學校網站，普通型高中將於9月28日舉行，技術型高中於10月19日辦理，全部免報名費。

教育部提到，今年普通型高中學力鑑定考試分6個考區，報名日期為8月15日至18日，應考人得親自或以委託書委託他人報名，填寫報名表並至各考區報名；技術型高中學力鑑定考試分3個考區，報名日期為8月25日至9月12日，採現場報名或通訊報名，現場報名時間依簡章規定，通訊報名9月9日截止。

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普通型高中學力鑑定考試科目為國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科；技術型高中學力鑑定考試科目為國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科。

教育部說明，每科滿分為100分，均以60分為及格；報名時持有效期限內身心障礙證明或各級主管機關「特殊教育學生鑑定及就學輔導會」開立有效期限內的中等教育階段身心障礙學生鑑定證明者，不論參加普通型或技術型高中學力鑑定考試，各科成績均可加分25%。（編輯：張雅淨）1140603