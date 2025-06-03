加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
藍白立院人數優勢 通過決議2028年完成無煤中火
首頁 / 生活

拖吊車包圍交通部抗議 要求道路救援免過磅

2025/6/3 16:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北3日電）拖吊車業者不滿道路救援時，國道免過磅，省道仍須過磅，常出勤過磅就挨罰萬元，今天起連4天赴交通部抗議，訴求應豁免過磅。公路局表示，暫比照高公局，救援車輛免過磅。

中華民國柴油車運輸總會聯合全國拖吊車業者，自今天起至6月6日，號召全國拖吊車包圍交通部，並在車上高掛白布條，提出4大訴求，包括「全面豁免超載過磅」、「明確特種車種規範」、「撤銷不法罰單」、「追究失職官員責任」，甚至在車上擺放棺材抗議。

交通部在民國97年曾函釋，如何計算拖吊車在拖吊任務時，是否超過車輛載重，但實務上，執行機關對拖吊車過磅量測重量卻有不同看法，導致現行拖吊車執行任務若過磅，通常會超過核定總重量而被開罰。

依照道路交通管理處罰條例第29-2條規定，汽車裝載貨物超過核定總重量、總聯結重量者，處新台幣1萬元罰鍰；超載10公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰1000元；若超載逾10公噸、20公噸、30公噸，每1公噸加罰2000元至5000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柴油車運輸總會理事長許宗玄指出，交通部高速公路局已知曉道路救援排除路障的輕重緩急，同意在高速公路上執行拖吊車輛豁免過磅，不會有超重而被開單罰款；但在公路局所管轄的快速道路、省道等道路，仍將拖吊車以「貨車種類」對待，罰單照開、罰金照繳。

對於業者訴求，公路局近日已接獲交通部公文，在釐清拖吊車實務過磅作業前，暫時比照高公局辦理。公路局表示，目前已比照高公局作法，對於救援車輛先不予過磅。（編輯：吳素柔）1140603

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：