拖吊車包圍交通部抗議 要求道路救援免過磅

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）拖吊車業者不滿道路救援時，國道免過磅，省道仍須過磅，常出勤過磅就挨罰萬元，今天起連4天赴交通部抗議，訴求應豁免過磅。公路局表示，暫比照高公局，救援車輛免過磅。

中華民國柴油車運輸總會聯合全國拖吊車業者，自今天起至6月6日，號召全國拖吊車包圍交通部，並在車上高掛白布條，提出4大訴求，包括「全面豁免超載過磅」、「明確特種車種規範」、「撤銷不法罰單」、「追究失職官員責任」，甚至在車上擺放棺材抗議。

交通部在民國97年曾函釋，如何計算拖吊車在拖吊任務時，是否超過車輛載重，但實務上，執行機關對拖吊車過磅量測重量卻有不同看法，導致現行拖吊車執行任務若過磅，通常會超過核定總重量而被開罰。

依照道路交通管理處罰條例第29-2條規定，汽車裝載貨物超過核定總重量、總聯結重量者，處新台幣1萬元罰鍰；超載10公噸以下者，以總超載部分，每1公噸加罰1000元；若超載逾10公噸、20公噸、30公噸，每1公噸加罰2000元至5000元。

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柴油車運輸總會理事長許宗玄指出，交通部高速公路局已知曉道路救援排除路障的輕重緩急，同意在高速公路上執行拖吊車輛豁免過磅，不會有超重而被開單罰款；但在公路局所管轄的快速道路、省道等道路，仍將拖吊車以「貨車種類」對待，罰單照開、罰金照繳。

對於業者訴求，公路局近日已接獲交通部公文，在釐清拖吊車實務過磅作業前，暫時比照高公局辦理。公路局表示，目前已比照高公局作法，對於救援車輛先不予過磅。（編輯：吳素柔）1140603