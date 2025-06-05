氣溫回升入夜雨勢趨緩 下週可能有熱帶擾動續觀察

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）中央氣象署說，今天氣溫回升，滯留鋒面南移至巴士海峽後，各地仍有不定時短暫陣雨或雷雨，預計晚間雨勢稍趨緩，至於週末至下週菲律賓東方至南海可能會有熱帶擾動發展，將繼續觀察。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天水氣還是較多，雖然滯留鋒面南移到巴士海峽，但鋒面結構較鬆散，台灣附近水氣仍多，大氣環境仍然是不穩定，各地會有不定時短暫陣雨或雷雨。

林定宜表示，今天清晨澎湖已發布大雨特報，白天因熱力加成作用，新竹以南地區、花東山區會有短延時強降雨以及局部大雨發生機率，其他地區可能會有局部短暫陣雨，預測各地晚間雨勢將稍微趨緩。

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氣溫方面，林定宜指出，東北季風減弱，台灣附近轉成偏東風，氣溫將回升，預測北部、東半部高溫攝氏27至29度，中南部地區可能達31、32度。

林定宜表示，週末至下週菲律賓東方海面至南海可能有熱帶擾動發展的機率，但發展強度及位置仍有很大不確定性，將持續密切觀察。（編輯：謝雅竹）1140605