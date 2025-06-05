銘傳畢典設創意拍照區 讓畢業生化身AI公仔

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（中央社記者許秩維台北5日電）AI公仔生成圖在社群平台爆紅，銘傳大學今年畢業典禮首度推出真人版「AI公仔拍照區」，讓畢業生走進實體公仔盒中，搭配科系道具，打造專屬的畢業公仔，成為畢典亮點。

銘傳大學今天發布新聞稿指出，延續近期AI公仔風潮，銘傳大學結合創意巧思與學生互動，將畢業典禮打造成大型實體「公仔盒」，畢業生穿上學士服站進公仔包裝盒內，可自由挑選3項代表所屬科系的配件道具，如獎盃、攝影機、計算機等，完整呈現個人學習歷程與專業特色。

活動策劃團隊表示，希望藉由實體「AI公仔」的活動，除了讓畢業生反思4年的學習成果，也留下珍貴有趣的回憶；全校師生紛紛表示新奇有趣、拍到停不下來，拍攝作品也迅速在社群平台上瘋傳，掀起一波「銘傳AI公仔」的畢業打卡潮。

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銘傳大學校長李選士提到，銘傳長期重視學生創意與科技應用，透過此次畢業典禮創新設計，融合時下AI公仔熱潮與校園特色，讓畢業生在告別校園前留下最亮眼的紀念時光。

李選士指出，隨著AI龍頭輝達（NVIDIA）落腳北士科，銘傳近期也將與輝達進行深度交流，持續強化AI科技、數位創新及跨域整合課程，培育更多具備國際競爭力的優秀人才。（編輯：李淑華）1140605