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義大利廚藝學校合作 弘光科大校友進米其林餐廳

2025/6/6 09:49（6/6 10:26 更新）
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弘光科技大學6日舉辦第六屆義大利ALMA廚藝學院實習結業授證儀式，14名學生前往義大利完成5個月的研習及米其林級餐廳實習。中央社記者趙麗妍攝 114年6月6日
弘光科技大學6日舉辦第六屆義大利ALMA廚藝學院實習結業授證儀式，14名學生前往義大利完成5個月的研習及米其林級餐廳實習。中央社記者趙麗妍攝 114年6月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）弘光科技大學與世界頂尖廚藝學校之一的ALMA合作，每年選送優異學生前往義大利。日前有14名畢業生完成學習歷程，這項計畫所培育的校友，已有超過5人成功進入米其林餐廳工作。

弘光科技大學今天發布新聞稿，餐旅管理系日前舉辦第6屆義大利ALMA廚藝學院實習結業授證儀式，14名拿到結業證書的畢業生，每人獲得教育部深耕計畫及學校經費補助近新台幣60萬元，完成研習及米其林級餐廳實習共5個月學習里程。

在ALMA廚藝學院老師們的見證下，弘光科大副秘書長林敬榮頒發實習結業證書給14名大四畢業生。林敬榮指出，2019年開始，弘光科大與世界頂尖廚藝學校之一的ALMA合作，每年選送15至20名表現優異的學生前往義大利，接受世界級的專業訓練，再到義大利米其林級高端餐廳實習。

林敬榮說，這樣的機會，讓他們能將課堂理論與實作完美結合，並在米其林等級的平台上，展現非凡的潛力。幾個月前，他造訪米其林二星的日義創意料理餐廳LOGY，驚喜看到去年畢業校友王明威，已在廚房擔任重要職位，那一刻內心充滿驕傲與喜悅。

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餐旅系主任吳松濂指出，ALMA研習及實習計畫執行至今，已有超過5名參與計畫校友進入米其林一星以上餐廳工作。王明威在ALMA研習後，至米其林三星餐廳Da Vittorio實習，回校上「米其林大師實務專題製作」課程，並擔任去年米其林級畢業餐會學生主廚，因擁有高端餐旅專業及經驗，獲米其林二星LOGY肯定。

王明威也曾分享學習歷程，他說，在學校已上過義大利籍老師亞歷山大．馬瑞的課，但到ALMA學習，能更了解義大利食材原產地作法。他坦言，透過技優管道入學，語文能力沒有那麼好，實習時發現，認真專注觀察便可以克服，並融入和頂級餐廳廚房成員「共同呼吸」節奏，一起完成備餐出餐，工作充滿成就感。（編輯：謝雅竹）1140606

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弘光科大與世界頂尖廚藝學校ALMA合作，每年選送15至20名表現優異的學生前往義大利，接受專業訓練。圖為弘光科大校友王明威（左）在義大利米其林三星餐廳Da Vittorio實習情形。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月6日
弘光科大與世界頂尖廚藝學校ALMA合作，每年選送15至20名表現優異的學生前往義大利，接受專業訓練。圖為弘光科大校友王明威（左）在義大利米其林三星餐廳Da Vittorio實習情形。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年6月6日
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