鐵路便當節 高鐵推3款新菜色8年來首度改款

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）第10屆鐵路便當節今天起一連4天在台北車站舉行，現場除了多款台鐵便當外，台灣高鐵也公布3款新品，包括嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉、古早味肉燥排骨飯及三杯杏鮑菇佐燕麥飯。

鐵路便當節邁入第10屆，台鐵公司發布新聞稿表示，今年以「十載歡慶」為主題，繼高雄場圓滿落幕後，台北場今天接續在台北車站一樓大廳登場，邀集來自國內外超過50家品牌與單位參與，涵蓋鐵道同業、觀光旅宿、餐飲品牌、創意文創等領域。

台鐵表示，現場規劃5大主題展區，包括「台鐵便當店」、「美味直送專區」、「鐵魯漢娜將主題餐廳」、「互動體驗區」與「十週年主題蛋糕」，每日限量推出多款特色便當、聯名商品及限定文創品。

為迎接10週年，台鐵指出，台鐵便當店今年特別推出多款以在地食材與永續理念製作的創新便當，選用通過「海洋之心生態標章」認證的永續漁產，搭配馬祖繼光餅、高檔A5和牛等食材，並以E500列車造型便當盒、鐵魯漢娜將10歲生日紀念鋼盒等設計。

台灣高鐵公司今天在鐵路便當節則搶先曝光即將推出的3款全新口味的高鐵便當，8年來首度改款，並以台灣特色小吃做設計，新款便當包括嘉義風味雞肉飯佐櫻花蝦金瓜炊粉、古早味肉燥排骨飯及三杯杏鮑菇佐燕麥飯。

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台灣高鐵表示，3款新便當同樣由高雄空廚製作，預計自7月1日起在午、晚餐時段在高鐵車站及列車上全面上市，每個售價新台幣120元。

台灣高鐵表示，配合菜色改款，高鐵便當盒蓋也推出全新設計，結合大富翁遊戲的概念，串聯台灣各地知名景點，讓旅客用餐時彷彿搭乘高鐵探索台灣各地美景，體驗寶島魅力。（編輯：林恕暉）1140606