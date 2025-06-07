各地高溫逾30度南部近山區更熱 午後留意雷陣雨

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（中央社台北7日電）中央氣象署今天表示，各地高溫普遍為攝氏31至34度，南部近山區局部會來到36度左右。午後留意各地有局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區可能有局部大雨。

氣象署網站今天發布訊息指出，環境持續吹偏南風，清晨至上午中南部有局部陣雨出現的機率，其他地區為多雲到晴。午後留意各地有局部短暫雷陣雨，尤其北部地區及其他山區有局部大雨發生機率，並且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，下午外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署表示，各地高溫普遍為31至34度，南部近山區局部會來到36度左右高溫，感受高溫悶熱，戶外活動請做好防曬並多補充水分，至於低溫普遍為25至27度。

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至於離島天氣，澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，澎湖27至30度，金門25至30度，馬祖24至28度。

另外，今晚起金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。（編輯：謝雅竹）1140607