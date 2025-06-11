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午後留意雷陣雨 熱帶性低氣壓對台灣無直接影響

2025/6/11 08:06（6/11 08:39 更新）
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（中央社台北11日電）中央氣象署今天表示，東半部地區及恆春半島愈晚水氣愈多，東南部及恆春半島晚間起有局部大雨發生機率。此外，位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，恐增強為輕度颱風，但對台灣無直接影響。

氣象署指出，此一熱帶性低氣壓，凌晨2時距離鵝鑾鼻西南方約1005公里，有增強為輕度颱風的趨勢，朝西北西方向前進，未來會在海南島附近北轉，對台灣無直接影響。

不過，氣象署說，隨著此熱帶系統往北前進，將帶動整個低壓帶北移，預計12日起台灣會受到低壓帶影響，花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意安全。

氣象署指出，今天風向仍為偏東風至東南風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，愈晚水氣愈多，晚上開始東南部及恆春半島有局部大雨發生的機率，請多留意；其他地區為多雲到晴，午後雷陣雨範圍稍微擴大，各地山區及中南部地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

氣象署提醒，各地持續為高溫炎熱的天氣型態，高溫普遍為攝氏32到35度，大台北及中南部容易有局部36度以上高溫，外出請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約26至28度。

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此外，氣象署表示，基隆北海岸、恆春半島及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

至於離島天氣，氣象署說，澎湖、金門為晴時多雲，馬祖為陰時多雲，氣溫方面，澎湖27至32度，金門26至32度，馬祖26至30度。（編輯：李淑華）1140611

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