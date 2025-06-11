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吳德榮：颱風蝴蝶最快今成形無侵台機率 12日起防劇烈降雨

2025/6/11 08:26（6/11 08:38 更新）
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位於中西沙島海面熱帶性低氣壓有增強為颱風的趨勢，但對台灣無直接影響。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
位於中西沙島海面熱帶性低氣壓有增強為颱風的趨勢，但對台灣無直接影響。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，輕颱蝴蝶可能在今、明兩天內成形，未來通過海南島進入廣東、廣西交界，無侵台機率，但外圍水氣移入，明天至14日全台有雨，並有「劇烈降雨」潛勢。

根據中央氣象署網站，位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻西南方約1005公里，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。有增強為輕度颱風的趨勢，朝西北西方向前進，未來會在海南島附近北轉，對台灣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新美、日官方預報顯示，颱風「蝴蝶」將於今天下午2時成形；中央氣象署「路徑潛勢預測圖」則顯示，「蝴蝶」將於明天凌晨2時才成形，強度逐漸增強，但仍為「輕度颱風」。

吳德榮指出，未來先通過海南島，進入廣東、廣西交界附近。最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，與氣象署「路徑潛勢預測圖」類似，皆無侵台機率。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼攝氏38度，續防紫外線、防中暑；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；花東水氣增、有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，明日至14日「輕颱蝴蝶」外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的潛勢。明天以東半部及南部機率最高、明下午起中部以北機率亦提高，13日各地皆受影響，14日南部持續有劇烈降雨的機率；氣溫則因降雨而稍降，仍悶熱。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，15至17日各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。18至20日各地仍是晴熱如夏，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。（編輯：謝雅竹）1140611

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