貓纜6/16起年度檢修15天 貓空右線等公車停駛

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）北捷表示，貓空纜車將在16日啟動為期15天的年度檢修，進行纜索裁剪、設備大修等，並在7月1日恢復營運。公運處提醒，貓空左線（指南宮）及貓空右線公車將配合停駛。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，為維持系統安全與品質穩定，貓空纜車將從6月16日起展開年度檢修，預計暫停營運至6月30日，7月1日恢復正常營運。

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北捷說明，此次年度檢修作業包含纜索裁剪、設備大修、改善專案及系統測試，如廁所、齒輪箱、油管、主馬達、散熱風扇及液壓控制單元等翻修，並替場站軌道、動物園南站鋼構除鏽上漆，同時針對電氣、載重及運轉進行年度系統測試。

台北市交通局公共運輸處提醒，配合貓纜年度檢修，貓空遊園公車左線（指南宮）及貓空遊園公車右線將在16日至30日暫時停駛，建議前往貓空地區的民眾改搭棕15、小10、通勤21或貓空遊園公車左線（動物園）等公車路線。（編輯：謝雅竹）1140611