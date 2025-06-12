增醫療韌性護健康　「國血國用」製劑目標衝8成

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（中央社記者曾以寧台北12日電）免疫球蛋白可保護患者不受免疫細胞不正常攻擊，被喻為「神藥」。血基會今天指出，國內這類血液製劑僅約5成為國人所捐血液製成，盼提升到8成達「國血國用」，保障全民健康。

台灣血液基金會董事長侯勝茂在「國血國用更安心、全民健康有保障」記者會指出，「國血國用」不僅是政策口號，更是台灣醫療韌性的具體展現。為建立國血製劑缺藥預防機制，血基會除掌握國內市場需求趨勢外，更建立國內庫存機制，例如維持國血製劑免疫球蛋白至少2個批號、6個月以上庫存量等。

「國血」包含由國人自願無償捐血而得的血液，及以其製造的血液製劑。配合「血液製劑條例」公布施行，台灣血液基金會自民國96年1月起，辦理血漿原料收集，並委託澳洲CSL血漿分離工廠，製成包括「20%人血清白蛋白」、「人類免疫球蛋白」及「第八凝血因子」等血液製劑，供應國內醫療院所病人輸用。

台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏說明，免疫球蛋白是由血漿萃取製成，可為患者身體築保護傘、蓋溫室，避免遭受免疫細胞的不正常攻擊；雖然醫學上目前對其作用機制了解有限，但其使用在醫學上是重要突破，對不少患者來說是救命神劑，有效程度甚至可喻為「神藥」。

葉建宏指出，免疫球蛋白可應用於血液及風濕免疫，因原發性或續發性免疫球蛋白低下，以及多種自體免疫疾病如重症肌無力、慢性發炎性脫髓鞘性多發性神經病變、多灶性運動神經病變、格林－巴利症候群等。但由於神經免疫類疾病的病程變化大，臨床對藥品的品質一致性與供應穩定性具有高度需求。

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隨著血液被做成生物製劑，捐血一袋已經不只可「救人一命」。台灣血液基金會執行長王宗曦指出，國內醫療用血已經完全達到自給自足、供應無虞，但國內所用血液製劑僅不到5成為國人所捐血液製成，多數仍仰賴國外進口，因此盼配合政府政策，將其提升到8成。

「國血國用」的好處，衛福部食藥署藥品組長林建良說明，當國際發生緊急狀況，無法及時跨國供應時，國血國用可保國內供應充足，同時也可降低相關疾病傳播風險。（編輯：管中維）1140612