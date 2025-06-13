台灣肖楠廢枝葉萃取精油 林試所研究登國際期刊

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）農業部林業試驗所從台灣特有樹種「台灣肖楠」廢棄枝葉中，成功萃取出具高抗菌、抗氧化及美容潛力的精油，研究成果登上國際知名研究期刊Natural Product Communications。

農業部今天發布新聞稿，台灣肖楠修枝作業常產生大量枝葉，多半直接棄置林中或作為焚燒資材。這次研究以台灣肖楠造林地為樣區，針對修枝產生的葉與枝條進行水蒸餾法萃取精油，再進一步分析其化學成分與功能活性。

林試所說，從台灣肖楠修枝後的剩餘枝葉中，成功萃取出具高抗菌、抗氧化及美容潛力的精油，為林業剩餘資材開啟再利用新契機，翻轉傳統對林木廢材的低價印象，讓廢材也能變黃金。

林試所指出，這項研究成果登上國際知名研究期刊Natural Product Communications，備受學術界肯定。

林試所表示，從實驗發現，雖然葉部精油的萃取量較高，但真正厲害的是枝條精油，無論是抗菌還是抗氧化力都更出色。

另外，林試所發現，從台灣肖楠廢枝葉萃取的精油，關鍵活性成分鐵銹醇（Ferruginol）展現抗菌及抑制酪胺酸酶（美白關鍵酵素）能力，為天然化妝品與功能性保養品原料帶來新選擇。

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林試所說，這項研究不僅提升林業修枝作業的經濟效益，也對農民與地方造林業者而言是一大福音，藉由科學方法成功將台灣肖楠枝葉轉化成高附加價值的天然精油產品，未來有望發展成抗菌護膚品及天然香氛等應用領域，提升整體林產業鏈的價值。

林試所說，與其放任修枝廢材腐朽，不如積極導入循環再生技術，不僅降低對環境的負擔，也能創造出新型經濟動能。林試所正與產業界進行技術移轉合作，期望能建立從林地修枝、現地萃取精油到商品開發的產業鏈系統，讓台灣在天然資源利用與綠色經濟上更進一步，這項研究不僅是科學突破，更為農林產業提供了可實踐的永續經營藍圖。（編輯：管中維）1140613