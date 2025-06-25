國際食品展台灣館開幕 陳駿季：用農特產交朋友

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）2025年台北國際食品展今天在台北南港展覽館開幕，農業部設置的「台灣館」規模最大，農業部長陳駿季說，盼用台灣優質的農特產和世界交朋友，擴大市場。

台北國際食品展今天開幕，展期到28日，「台灣館」設在南港展覽館二館，以「食力升級 串聯世界」為主題，展示台灣農產品優勢特色及近年拓展市場成果。

農業部長陳駿季致詞指出，台灣農產品在多元化、品質、安全等面向具備強勁競爭力，盼透過展覽讓世界看見台灣農業的進步與創新，吸引更多國際買主合作。

陳駿季說，國際食品展每年吸引國外買家來台尋找台灣味產品，「台灣館」規模最大，今年主打「好多、好買、好安心」三大亮點，要用台灣農特產和各國交朋友，擴大市場。

今年「台灣館」邀請93家國內優質廠商參展，設置「農糧精品區」、「畜禽產品區」、「水產品區」、「調理食品區」及「農村好物區」五大主題展區，囊括台灣農、漁、畜生鮮產品與各類加工食品。

陳駿季表示，農業部近年透過檢疫諮商及貿易談判，讓台灣農產品在開拓外銷市場上成果顯著，包括：鳳梨成功出口紐西蘭，紅龍果與龍虎斑打入日本市場，歐盟也同意台灣芒果、番石榴輸銷27個成員國，顯示台灣農產品質獲國際肯定，市場潛力極高。

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陳駿季說，台灣農產業者的強項是有客製化能力，能客製化買家所需品項，買家愈來愈多，「台灣館」五大展區品質一致，從傳統食材、食品到清真認證產品，可一站買到底，且所有產品都是農業部嚴格挑選廠商，從產地管理到農藥檢測，加工安全、分級包裝都有把關，買家及消費者可買得安心、吃得安心。

他表示，台灣農業正以更開放、創新與永續的姿態迎向全球，未來將持續整合科技、生產、加工與行銷資源，打造具國際競爭力的現代農業體系，讓「台灣農業」品牌在世界舞台持續發光發熱，讓台灣農產品串聯全世界。（編輯：吳素柔）1140625