勵馨接手MeToo律師後援團2.0 持續陪伴被害人

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）台灣#MeToo浪潮後，不少控訴曾遭性侵被害人面臨妨害名譽等訴訟威脅，婦團今天宣布啟動MeToo律師後援團2.0，由勵馨基金會接手，將導入陪伴被害人服務系統等直至政府資源到位。

台灣#MeToo浪潮2023年5月起在台灣湧現，不少受害者勇敢揭露曾遭受性侵、性騷擾的經歷，卻在揭露後遭到被控訴者以誹謗或妨害名譽等法律手段威脅，當時婦女團體攜手全國律師聯合會組成逾40名的律師後援團，免費協助控訴人面對法律訴訟。

經歷2年時間，婦女團體今天再度召開記者會宣布完成階段性任務，並將由勵馨基金會承接計畫，正式推動#MeToo律師後援團2.0。

台灣婦全會前任理事長、現任常務理事彭渰雯在會中提到，婦團近年協助多名受害者，2023年組成公益律師團提供法律支持，2年來共協助15名案例，其中有3案還在審理中、2案敗訴、3案當事人撤回服務申請、1案雙方和解結案，其餘都是獲得不起訴處分、撤案，確實幫助這些行動者。

彭渰雯表示，雖然結果多數令人欣慰，但司法過程的侷限與漫長，對受害者而言仍是一場艱辛的消耗，當初成立律師後援團就是為了讓這條路不再那麼孤單。感謝勵馨基金會願意在婦全會完成階段性任務後，承接這個計畫，將法律援助與社福、心理資源結合，提供更完整的支持系統。

勵馨基金會執行長王玥好指出，2年前因為資源沒有到位，感謝當時的公益律師團能提供無償服務支持受害者，經過討論覺得應該有償貼補公益律師，因此勵馨將接手籌措資源，讓服務可以持續下去，而不是只是一時去回應當時需求，是可以一直走下去的正義之路。

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王玥好也說，#MeToo律師後援團2.0主要協助對象為揭露性暴力的反被告者，計畫內容包含法律諮詢、律師委任、撰寫訴狀等，且將嫁接原本勵馨就有的服務，包含長期耕耘的心理支持、社工陪伴被害人服務系統等，民間團體會陪伴這些受害者持續到國家資源布建完成、可以穩定接手後。

王玥好表示，當一個人願意說出自己的傷害，他不該孤單地面對冷漠的司法體系，#MeToo律師後援團2.0是一個整合社工服務與法律援助的跨領域支持網絡，希望讓每一位發聲者知道無論案件結果如何，他們所說出的經歷，都會被認真傾聽、真誠尊重。（編輯：張雅淨）1140626