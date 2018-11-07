小野挺陳其邁 洪耀福：不是綠白合作

（中央社記者呂欣憓新竹7日電）台北市長柯文哲競選總幹事小野表態支持民進黨高雄市長參選人陳其邁，民進黨秘書長洪耀福今天表示，這並不是「綠白合作」，小野成名比柯文哲更早、比柯文哲更有公信力。

民進黨行動中常會今天開拔到新竹，為民進黨新竹縣長參選人鄭朝方拉抬聲勢。對於近來國民黨高雄市長參選人韓國瑜掀起的「韓流」，洪耀福會前和媒體茶敘時表示，高雄人很有智慧，他對高雄有信心。

距離選舉投票日還有2週多，媒體詢問民進黨要用什麼方式壓制韓國瑜，洪耀福說，不用壓制，韓國瑜講越多越好，越講很多事情韓國瑜就會自爆，「讓他越囂張講越多越好」。

小野近期拍攝影片，表態支持陳其邁，洪耀福說，小野代表一種台灣社會多元力量，站出來支持陳其邁、支持高雄。

媒體詢問，這是否代表「綠白合作」，洪耀福說，坦白講不是，小野成名比柯文哲更早、比柯文哲更有公信力，小野不是代表柯文哲的秘書或助理出來挺陳其邁，一個人可以有多重身分，小野這個人有自己的品牌和看法。

對於韓國瑜日前到彰化替國民黨彰化縣長參選人王惠美站台，洪耀福表示，這對鼓舞藍軍投票有幫助，但王惠美沒有新招數，是一個很平淡的人。（編輯：謝佳珍）1071107