派里級雙艦成軍 專家：拖曳式聲納成反潛利器

派里級巡防艦8日在高雄左營軍港成軍，一大特色就是「拖曳式陣列聲納」，最遠偵蒐距離長達130公里，為反潛利器。中央社記者游凱翔攝 107年11月8日

（中央社記者游凱翔高雄8日電）派里級巡防艦今天在高雄左營軍港成軍，軍事專家表示，派里艦一大特色就是「拖曳式陣列聲納」，最遠偵蒐距離長達130公里，可掌握陰影區（Shadow zone）動態，更是反潛利器。

海軍向美國採購的兩艘原裝派里級軍艦，海軍定名「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」，已在去年5月抵達高雄左營軍港，歷經成軍訓練，上午舉辦成軍典禮，預計配置在海軍146艦隊，負責淡水到澎湖一帶的海域監偵。總統蔡英文、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等人出席。

根據海軍資料，派里艦長136公尺、艦寬14公尺、吃水6.7公尺、滿載排水量約4100噸；最高巡航速度28節、續航距離約4500海里；主要武器為76快砲、方陣快砲、標準一型飛彈及魚叉飛彈；並配置AN/SQQ-89反潛作戰系統、SQR-19拖曳式聲納、SQS-58艦首聲納。

不具名國防部官員接受中央社訪問時表示，採購派里級艦的原因在於，海軍現有諾克斯級艦老舊，除了面臨裝備商源消失的問題，執行任務也有一定的風險，因此在諾克斯級艦汰換前，必須完成派里艦成軍前的訓練，避免基本戰力產生間隙。

他說，派里艦最大的亮點，除了是美國原裝外，還有艦尾配置「拖曳式陣列聲納」，可減少艦體本身噪音干擾，更精準探測水下潛艦，反潛戰力大幅提升。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩接受中央社訪問時解釋，聲納偵搜的角度會因海水壓力、溫度及鹽度受影響，其中又受溫度影響最大；若淺水的聲波向上偏折、深水區的聲波向下偏折，中間將形成聲納無法偵測的陰影區（Shadow zone）。

呂禮詩說，派里級艦的SQR-19拖曳聲納，其聲納陣列超過250公尺，拖曳長度約1800公尺，可在335公尺的水深中進行偵測；聲納本身採不發出聲波的被動方式偵測，偵蒐距離最遠可達130公里，也可掌握陰影區內動態。

至於SQR-19拖曳聲納結合SQQ-89反潛作戰系統，透過目標運動分析（Target Motion Analysis，TMA），解讀潛艦的位置與航向、航速，因此是大洋作戰的反潛利器。未來若能透過軍售，為現有的成功級艦進行加改裝，更能進一步提升成功級艦的反潛作戰能力。

至於配置146艦隊原因，呂禮詩認為，成功、基隆及派里級艦的推進系統都是燃氣渦輪，且數量最多的成功級艦維修能量建立在澎湖；以整體後勤的觀點而言，派里級艦駐防在澎湖方便後勤支援與維修保養。

而各型艦雖然有固定的行政編組，但未來仍可透過任務編組，將派里艦依任務需要，派遣至東部或其他海域進行偵巡。（編輯：張良知）1071108

派里級巡防艦8日在高雄左營軍港成軍，其中逢甲艦由上校孫維隆（圖）擔任艦長，曾任蘇澳艦長、海軍司令部建軍規劃組、二六一戰隊作戰科長。中央社記者游凱翔攝 107年11月8日