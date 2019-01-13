昔日政壇金童復出 羅文嘉將操盤2020大選

（中央社記者葉素萍台北13日電）前客委會主委羅文嘉回歸田園多年，這次在民進黨九合一選舉大敗後，重出江湖接掌黨秘書長，論述和文宣操作均屬上乘的他，將操盤2020大選，被視為黨主席卓榮泰上任後的一招好棋。

1966年生的羅文嘉為國立台灣大學政治系畢業，積極參與學運，1988年羅文嘉當選台大學生會第一屆會長，畢業後成為前總統陳水扁重要的左右手。1993年出任陳水扁國會辦公室主任，並在隔年陳水扁當選台北市長後，擔任台北市政府新聞處處長兼台北市政府發言人，成為當時最年輕的政務官，和扁另一位核心幕僚馬永成，並稱政壇「羅馬」。

2000年政黨輪替後，羅文嘉任行政院文建會副主委；2001年請辭參選立委當選、2004年接掌行政院客家委員會主任委員。

羅文嘉在2005年請辭客委會主委參選台北縣長失利，2007年獲民進黨徵召參選區域立委、2011年再投入民進黨區域立委初選都落敗後，自此淡出政壇，回桃園新屋老家種稻，投入偏鄉教育外，還買下老字號水牛出版社，從名聲響亮的政壇金童，成為低調的農夫兼書店老闆。

離開政治戰場後，羅文嘉不看報紙、電視、不問政治，臉書貼文不是孩子，就是農產品或書本，但一場九合一選舉讓他憂心忡忡，選戰方酣時他為力挺學運世代戰友陳其邁參選高雄市長，踏入好久未進的民進黨中央黨部。民進黨慘敗後，他更開始寫起過去擅長熟悉的政治文，還對北市立委補選提名提出建言。

民進黨籍立委郭正亮接受中央社訪問時表示，「卓榮泰加上羅文嘉是個中生代很強大的組合」，羅文嘉已淡出扁系，也有別於既有的英系與新潮流，更容易跳脫派系的思考。

郭正亮說，羅文嘉很多思考已經超越了民進黨，例如這次台北市士林大同立委補選，羅文嘉力薦第三社會黨發起人周奕成參選，這是思維的創新、路線上的創新，有機會吸引年輕與中間選民。

28歲時以「快樂、希望」為訴求，將陳水扁拱上台北市長寶座，羅文嘉一路都是民進黨最重要的文宣大將，9年前離開政壇，如今在卓榮泰力邀下重出江湖，操盤2020年總統立委選舉，無異讓2020大選未演先轟動。（編輯：黃瑞弘）1080113