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吳敦義：若解除列管 慎重考慮出席國共論壇

最新更新：2019/01/15 15:01
國民黨主席吳敦義（左）15日上午到新北市三重區舉辦茶會，感謝黨員輔選幹部在新北市長選舉與市議員選舉期間的辛勞。中央社記者黃旭昇新北攝 108年1月15日
國民黨主席吳敦義（左）15日上午到新北市三重區舉辦茶會，感謝黨員輔選幹部在新北市長選舉與市議員選舉期間的辛勞。中央社記者黃旭昇新北攝 108年1月15日

（中央社記者黃旭昇、管瑞平新北15日電）國民黨主席吳敦義今天表示，若5月20日後不再列管卸任副元首，他會慎重考慮出席國共論壇，若仍列管制則會委託副主席代表參加。

吳敦義今天上午到新北市三重區社教館舉辦茶會，感謝黨員輔選幹部在新北市長選舉與市議員選舉期間的辛勞。他特別對市長侯友宜競選總幹事林鴻池表達感恩，對出錢出力的市黨部主委李乾龍表示敬意。

吳敦義受訪時表示，媒體問他是否卸任滿3年，管制期滿後，擬率15個黨籍縣市首長赴陸參加國共論壇。

吳敦義說，他是卸任的副總統，依照國家機密保護法規定，管制期間出訪需總統府同意，副元首卸任滿3年才管制期滿，他還需再弄清楚相關規定，若5月20日後不再列管，他會慎重考慮出席國共論壇。

吳敦義說，詳細規定他還要查清楚，到底是否一定要送總統府同意，因為，以往他沒有申請過。假設5月20日後還有管制，也許他就委託副主席代表，假如沒有列管，他就會慎重考慮出席。

至於吳敦義是否會否帶黨籍縣市長共同參與國共論壇，吳敦義說，「我沒有表示過任何意見，到現在為止我都沒有表示過意見」。

吳敦義表示，過去一年多來，中國國民黨大陸事務部主任與對岸大陸國台辦、中台辦官員都有互相公開見面，海峽論壇已經開過一次，當時他一度請副主席曾永權去，後未准許，才改請未受管制的副主席郝龍斌去。

吳敦義表示，2008年1月國民黨先在立委改選113席獲得81席，加上黨友在立院獲得86票的優勢，3月馬英九當選總統，當晚接到時任中共總書記胡錦濤賀電，祝賀馬英九高票當選，邀請國民黨組團訪問大陸。

後來，等馬英九就任之後啟程，5月28日胡錦濤與國民黨主席吳伯雄舉行兩岸關係新形勢下，國共兩黨領導人首次會談。兩岸決議開放陸客來台觀光，台灣希望保障大陸台生、台商的人身和投資安全，兩岸不要烽火外交互挖牆角，要維持穩定和平的局面。把錢省下來推動國內建設，造福民生。

吳敦義受訪與致詞時再度提到「九二共識」為兩岸和平發展的重要條件，重要意涵則是兩岸都堅持一個中國原則，但雙方同意用口頭聲明方式各自表達，因為有「九二共識」，才有隔年1993年的辜汪會談。他期勉基於「九二共識」營造兩岸的和諧關係。

另外，有媒體報導，九合一選後，國民黨在地方執政的劣勢逆轉，國台辦透過苗栗縣長徐耀昌與藍營高層接觸，希望比照過去藍8縣市訪陸模式，促成未來藍營15位縣市長訪中。

徐耀昌在苗栗接受中央社記者訪問指出，他與國台辦幾個局處人員一直保持良好互動，雙方持續都有聯繫，也認為上次2016藍營8首長參訪交流很成功，這次縣市長選舉後，可比照同樣模式推動藍15縣市訪北京，「這是雙方的共識，沒有誰主動或被動的問題」。

徐耀昌表示，推動訪問北京的目標非常明確，就是希望兩岸藉由經貿、文化交流維持平和穩定、和諧關係，不談統獨，在九二共識的基礎下各自表述。

他說，過去兩岸關係好不容易發展到「最佳狀態」，沒繼續推動很可惜，既然國民黨取得15縣市執政權，他認為藍營首長訪問北京這件事，應由黨中央來整合主導比較妥當，若有其他無黨籍甚至民進黨籍縣市首長有意加入，「當然也歡迎」。（編輯：方沛清）1080115

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