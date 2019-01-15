率國民黨15縣市首長登陸 吳敦義：待時機成熟

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）國民黨主席吳敦義今天表示，因卸任副元首未滿3年，赴中國大陸受到管制，對於何時率藍營15縣市首長訪問北京？要等時機成熟，「520後就不必經過蔡總統批准」。

去年底九合一選舉，中國國民黨贏得15縣市，吳敦義今天下午出席苗栗感恩茶會，感謝苗栗地方黨員、幹部共同努力，讓苗栗縣選戰開出紅盤，拿下縣長、議長及議會多數席次，現場包括國民黨組發會主委李哲華、立委陳超明、徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦、黃國苗黨部主委黃舜卿及各鄉鎮市黨籍幹部約數百人與會。

選後，大陸國台辦與苗栗縣長徐耀昌接觸，雙方有意比照過去藍營8縣市訪陸模式，再促成藍營15縣市首長訪陸。徐耀昌建議由黨中央主導、整合，請黨主席率領15縣市首長訪問北京，藉由經貿、文化交流，繼續維持兩岸平和穩定、和諧關係。

吳敦義受訪時表示，日前已邀15縣市首長討論，由黨中央建構平台進行對陸方交流，各縣市就不必單獨對接。

媒體詢問率15縣市首長訪問北京的時間點，吳敦義指出，陸方也一直在催促，並希望他參加國共論壇，但現階段礙於卸任副元首身分，依照國家機密保護法規定，卸任未滿3年內赴大陸、港澳地區，須事先經總統同意，「我不太認為蔡總統會那麼容易同意我去」。

吳敦義說，上一次海峽論壇經驗，他先指派副主席曾永權出席，曾永權是卸任總統府秘書長，總統蔡英文未准許，後才改請未受管制的副主席郝龍斌前往，「試過曾永權沒有同意，我也就不要去試了」。

媒體追問，是否意指520解除管制後就能成行？吳敦義說，不急，520後就不必經過蔡總統核准，「時機成熟就會去」。（編輯：李錫璋）1080115