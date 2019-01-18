對抗假消息 蔡總統：請加我臉書LINE群組

（中央社記者楊思瑞台南18日電）總統蔡英文今天到台南市白河福安宮媽祖廟贈匾致詞時表示，台灣民主受到假訊息威脅，希望大家加入蔡英文的臉書、LINE群組，接收最正確訊息，一起保護台灣主權。

蔡總統今天先到台南後壁區蓮心園啟智中心探望院生，再轉往白河福安宮媽祖廟、六甲恆安宮參香，最後再到新營區與基層座談。

蔡總統抵達白河福安宮時已有大批民眾在場，爭相要求與蔡總統握手，氣氛相當熱鬧。廟方安排白河國小太鼓隊表演，蔡總統笑著看完，並對小朋友的表現讚不絕口。隨後親自為贈送給廟方的「慈雲廣溥」匾額揭開紅布幕，再向現場民眾發表談話。

蔡總統致詞時表示，這塊匾額在2016年就已經送過來了，但一直延到今天才能安排行程過來揭匾，對神明感到很抱歉，但神明一定不會計較，會繼續保佑台南、台灣的平安，所有民眾在新的一年順利賺大錢。

蔡總統表示，民進黨在2018年選舉選得不是很好，選後也開始檢討，針對做不好的來調整。2019年最重要的是把人民顧好、經濟繼續成長、對受經濟轉型影響的社會弱勢也要加倍照顧。大家如果有覺得政府做不好的，都可以向政府反映。

她說，科技時代的網路資訊，不管是真的、假的，傳遞都很快。假訊息有些是誤傳，有些是刻意製造出來的，會讓社會亂、讓人對立，這樣的就不好。上次選舉就多少受到這些假訊息影響，拜託大家加入蔡英文的臉書、蔡英文的LINE群組，可以看到政府傳遞的最正確訊息。

蔡總統指出，台灣好的民主是讓大家很感動的；但現在台灣民主受到威脅，人民要做決定時，收到的資訊是否正確很重要。大家如果看到不明來源的資訊、感覺怪怪的，就不要再轉傳。可以仔細看一下蔡英文群組裡怎麼說的，保證蔡英文不會騙人，說的都是真的、確實的。

她說，守護台灣民主最重要的是讓網路上的資訊正確。若發現有人製造謠言，就要挺身而出澄清謠言。台灣前途現在是最關鍵時刻，若是這一代台灣人不能堅持，下一代人就沒有選擇。希望大家要有警覺心，堅定意志，與她一起堅定保護台灣主權。（編輯：吳佳穎）1080118

總統蔡英文（前左2）18日下午前往台南市白河福安宮媽祖廟，親自為贈送給廟方的匾額「慈雲廣溥」揭牌。中央社記者楊思瑞攝 108年1月18日