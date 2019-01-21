談2020大選 蘇貞昌：不用再講到我吧

行政院長蘇貞昌（中）21日在內政部長徐國勇（右2）等人陪同下，前往刑事警察局慰勉偵破大型愷他命毒品工廠案有功人員，對刑事局打擊毒品犯罪成果給予肯定。中央社記者王飛華攝 108年1月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）行政院長蘇貞昌近來網路聲量翻紅，是否2020年會更上一層樓。他今天表示，自己當行政院長就是要致力福國利民，要做的事情很多，「總統大選不用再講到我了吧」。

中國時報報導，蘇內閣部會首長更換幅度不大，行政院政務委員全部留任，藍委指出，蔡政府的政委相較歷代，堪稱權力最大的政委，不必到立法院委員會備詢，又可指揮部長，形同有權無責的「大政委時代」。藍委點名張景森、林萬億及羅秉成等3大政委，把部會首長當人偶，他們才是「操偶師」。

蘇貞昌上午到刑事局慰勉查緝毒品有功人員「偵破大型愷他命毒品工廠案」，媒體追問新會期是否會要求政務委員到立法院備詢。

他表示，自己主持首次院會時就裁示，政策決定和執行都是部會負責，政委則是協助跨部會協調，是部會要面對國會，至於國會如何執行制度，都尊重立法院。

媒體追問近來網路聲量高，2020年總統大選有無可能更上一層樓。蘇貞昌說，自己當行政院長就是帶領全國最高行政機關，為福國利民而努力，他要做的事情很多，「總統大選不用再講到我了吧」。（編輯：方沛清）1080121