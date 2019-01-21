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友邦駐聯合國常任代表訪問團抵台 將晉見蔡總統

最新更新：2019/01/21 18:31

（中央社記者游凱翔台北21日電）外交部今天表示，「友邦駐聯合國常任代表及副常任代表訪問團」熟悉聯合國事務，近年以具體行動支持台灣參與聯合國體系，今天至26日受邀訪台，總統蔡英文將接見。

外交部晚間發布新聞稿表示，「友邦駐聯合國常任代表及副常任代表訪問團」一行5人受台灣邀請，今天至26日訪台。

外交部指出，期間將晉見蔡總統，拜會立法院、外交部、衛生福利部、大陸委員會、行政院原住民族委員會、行政院環境保護署、交通部民用航空局、國家災害防救科技中心及財團法人國際合作發展基金會（ICDF）等；也將參訪國立故宮博物院、2018台中世界花卉博覽會。

訪團成員為，史瓦帝尼駐聯合國常任代表馬蘇庫．莫路西（Melusi Martin Masuku）大使伉儷、吉里巴斯駐聯合國副常任代表塔瓦帝．涂卡布（Tukabu Tauati）、馬紹爾群島駐聯合國副常任代表芭柯-瑪娜瑟．黛博拉（Deborah Barker-Manase）及吐瓦魯駐聯合國副常任代表戴法碩（Fakasoa Tealei）等4友邦駐聯合國高層官員。

外交部表示，此訪問團熟悉聯合國事務，多年來也以各種具體行動大力支持台灣爭取參與聯合國體系，是台灣的真摯友人。此行有助訪賓進一步了解台灣政經發展現況，及積極落實「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）」的具體成果，強化對台灣的友誼與支持。（編輯：林沂鋒）1080121

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