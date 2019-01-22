小學生立院體驗質詢官員 問題五花八門

（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委林淑芬今天舉辦「小小公民」國會體驗營，讓學童上台質詢官員，了解營養午餐來源、非洲豬瘟防疫等，問題五花八門，陪同家長拿起手機猛拍，記錄「歷史的一刻」。

立法院目前正值休會期間，民主進步黨立委林淑芬今天起舉辦為期2天的小小公民國會體驗營活動，邀請新北市蘆洲區、五股區等地的小學生參觀立法院議場，聽取簡報；林淑芬也規劃模擬委員會開會，讓參與學童扮演立法委員，質詢行政官員。

林淑芬今天原定邀請農業委員會主委陳吉仲到場，接受「小小立委」質詢，但他因臨時有要事無法前來，改由農委會輔導處長范美玲出席。

范美玲一開始先進行專案報告，介紹非洲豬瘟如何防疫、營養午餐來源等議題；小學生質詢的題目五花八門，從學校可不可以種菜、如何選購蛋，再到營養午餐有無含有農藥、基改食物好不好、非洲豬瘟發生原因等，質詢范美玲。

許多「小小立委」一開始不清楚議事流程，站在質詢台上微笑、不發一語，林淑芬便仔細講解並示範，他們才知道如何質詢，而范美玲有問必答，也用淺顯易懂詞句說明回應，現場笑聲不斷。

林淑芬受訪指出，推廣民主法治教育永遠不會嫌太早，這次活動也非一般的「參訪」，而是希望讓參與學生體驗如何質詢官員，過程中更訓練他們對於議題思考及訊息蒐集的能力，相信這樣的體驗比單純參觀立法院，會讓學童有更深刻的印象。

林淑芬表示，今年擴大舉辦體驗營活動，今、明2天共有60名國小4年級到6年級的學童參加，明天也邀請內政部長徐國勇接受挑戰，針對警政、消防、國土保育等議題進行專案報告。（編輯：林興盟）1080122