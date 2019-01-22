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國道警執勤遭撞擊臉縫400多針 總統勉還是很帥

最新更新：2019/01/22 14:17
總統蔡英文（左）22日前往龍潭分隊，慰勉先前執勤時受傷的國道員警楊于辰（右），並關切復原情況。對於蔡總統的慰問探視，楊于辰表示，非常的窩心與感動。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月22日
總統蔡英文（左）22日前往龍潭分隊，慰勉先前執勤時受傷的國道員警楊于辰（右），並關切復原情況。對於蔡總統的慰問探視，楊于辰表示，非常的窩心與感動。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）總統蔡英文今天前往國道公路警察局第六大隊及龍潭分隊慰勉同仁，並探望執勤受傷臉部縫400多針員警楊于辰，蔡總統貼心告訴返回工作崗位的楊于辰，以後還是會很帥，繼續加油。

106年8月7日，國道3號南下108公里處，警員陳啟瑞、楊于辰在執勤時遭拖板車追撞，陳啟瑞傷重不治，楊于辰臉部多重撕裂傷縫合400多針、右胸撕裂傷合併肌肉斷裂，雙腿及右腳掌粉碎性骨折。

農曆年節將屆，蔡總統今上午在內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等人陪同，前往國道公路警察局第六公路警察大隊訓勉，並預祝國道警察們新年快樂，蔡總統隨後轉往一旁的龍潭分隊，勉勵先前執勤時受重傷但已返回工作崗位上班的國道員警楊于辰，關切復原情況。

對於蔡總統慰問探視，楊于辰覺得非常窩心與感動，也親自獻花並感謝蔡總統在他受傷期間不斷給予鼓勵及關心。

知道楊于辰臉部縫了400多針，蔡總統仔細看了傷口後，特別貼心告訴于辰，「以後還是會很帥」，看到于辰只穿著薄外套，蔡總統也關心詢問「穿這樣夠嗎」，還不斷勉勵于辰繼續加油。

楊于辰表示，目前自己身體逐漸恢復中，雖然可以走路，但無法進行跑、跳甚至是蹲下的動作，而在手術後，也已經在去年5月返回工作崗位上班，並轉任內勤職務。（編輯：卞金峰）1080122

總統蔡英文（左）22日前往龍潭分隊，慰勉先前執勤時受傷的國道員警楊于辰（右），並關切復原情況。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月22日
總統蔡英文（左）22日前往龍潭分隊，慰勉先前執勤時受傷的國道員警楊于辰（右），並關切復原情況。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月22日
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