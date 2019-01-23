美國友台氣氛濃烈 學者憂中國加強打壓力道

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）美國聯邦眾議院通過法案，要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世衛觀察員地位。學者指出，美國國內友台氣氛濃烈，預期參議院未來通過這項法案的機率也很高；但中國勢必會持續阻撓，且打壓力道可能更強。

世界衛生組織（WHO）執委會將於1月24日至2月1日在瑞士日內瓦舉行。就在開會前2天，美國眾議院1月22日無異議通過有關支持台灣重返世衛組織法案。

根據這項法案，若是台灣仍未能獲邀出席世界衛生大會（WHA），美國國務卿必須提交報告說明。這項法案在眾議院院會無異議通過後，將送交參議院表決。

台灣智庫執行委員賴怡忠接受中央社記者訪問時表示，這顯示美國國會對台灣強烈的支持。雖然美國行政部門接下來的做法有待觀察，不過整體來講，美國國內友台的氣氛「非常濃烈」。

賴怡忠預估，這項法案送到參議院後，表決通過的可能性很高；由民主黨掌控的眾議院都通過了，由執政的共和黨掌控的參議院通過的機會更大。

國立政治大學國際事務學院副院長黃奎博也認為，美國參議院無異議通過這項法案的可能性非常高。不過，重點還是在於美國行政部門對台灣支持的方式，是在公開場合口頭表示支持而已，或是在檯面下也積極協助動員。

對於台灣爭取參與WHA，賴怡忠表示，美國對台灣的支持度很強，不排除會動員其他盟友一起聲援台灣。但他也坦言，中國勢必會持續阻撓台灣的參與，且打壓力道可能更強，在此情況下，台灣今年能獲邀參與WHA的機會不大。

黃奎博也持類似觀點。他認為，有鑒於目前兩岸關係氛圍不利台灣的國際參與，台灣今年恐怕仍無法順利以觀察員身分參與WHA。

即便中國預期將持續阻撓台灣的國際參與，賴怡忠表示，台灣應思考如何透過外交來塑造友善台灣的局勢。當前整體局勢對台灣「相對有利」，許多國家對中國的警戒心越來越強，在此情況下，他建議，台灣應與美、日等理念相近國家、邦交國合作，以爭取國際支持。

有關台灣參與國際組織，他建議，政府應思考如何和友好國家合作，創造對台灣有利的局勢。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年，台灣未能獲邀請參與WHA。（編輯：李信寬）1080123