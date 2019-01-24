守護孩童安全 李彥秀提兒少五防線

（中央社記者劉冠廷台北24日電）近日兒虐案件頻傳，國民黨立委李彥秀今天提出包括家庭教育等「兒少五防線」，盼藉由完整的兒少保護機制，守護孩童安全；她也說，會積極推動修法與政策監督，建立完整保護鏈。

李彥秀今天邀請長庚兒少保護中心負責人黃璟隆、台灣照顧管理協會理事長張淑慧等人召開記者會，分別對於近日兒虐案件頻傳的成因與應對提出看法。

李彥秀也在會中具體提出「兒少五防線」的概念，盼藉由完整的兒少保護機制，守護孩童安全。「兒少五防線」」包括「家庭教育」、「高風險家庭管理」、「強化通報機制」、「建立刑罰治療處遇」、「全民監督」等作為。

李彥秀表示，兒虐案件的重複發生，原因包括親職教育的欠缺、兒少保護窗口疊床架屋與橫縱向聯繫不足、社工人力待遇安全性均待加強、刑罰的預防機能失靈以及不插手別人家務事的既有觀念，這些成因都有賴各機關從不同面向分進合擊，才有機會改善兒少保護的困境。

李彥秀承諾，會積極推動修法與政策監督，儘速建立完整的兒少保護鏈，拉住每一個兒童，讓小朋友都能夠健康安全的成長。

黃璟隆表示，對於兒虐事件，現在大家談的都是要去修刑法，刑法或許會有幫助，但他認為，最重要的還是要防範事件的發生，發生後要如何讓這些孩子經過心理的療癒，恢復正常，這才是有幫助的。

張淑慧則希望，資源網路、資訊系統能夠整合，社工專業能力能夠到位，她憂心現在社工人力嚴重不足；此外，她也希望大家能多給社工一點風險的保障。（編輯：鄭雪文）1080124