兒童遊樂設施安全管理 立委促2個月內提方向

民進黨立委李麗芬（後左起）、何欣純、蘇巧慧、張廖萬堅、張宏陸、呂孫綾等人，24日在立法院出席「就要好玩又安全－談兒童遊戲場安全檢驗」公聽會，邀學者專家與談。中央社記者施宗暉攝 108年1月24日

（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨立委蘇巧慧等人今天召開兒童遊戲場安全檢驗公聽會；會中結論，國教署、社家署等單位2個月內，對於是否展延遊樂設施備查期限或分階段執行等，提出具體方向。

蘇巧慧今天與民進黨立委何欣純、呂孫綾、李麗芬、張宏陸、張廖萬堅等人召開「就要好玩又安全，兒童遊戲場安全檢驗公聽會」，並邀請教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、衛生福利部社會及家庭署代理組長林資芮等人到場。

蘇巧慧表示，衛福部在民國106年1月25日修正兒童遊戲場設施安全管理規範，並明訂此規範修正前已設置的兒童遊戲場設施，應於3年內檢具相關檢驗資料，向該管兒童遊戲場主管機關完成備查手續。

蘇巧慧指出，不過根據統計資料，截至去年6月底，全國共有10472座兒童遊戲設施，但只有1208座已報備查，備查率僅11.54%，因此今天召開公聽會，釐清相關安全檢驗的機制及問題，包括檢驗人力是否不足，還是法規規範太嚴、期限太短等，要使兒童遊戲安全獲得更多的保障。

何欣純說，備查完畢後，有無經費來改善兒童遊戲設施等相關配套措施，也是非重要的事情。李麗芬認為，要落實檢驗確保孩子的安全，也要協助學校保留這些遊具。

中華民國幼教聯合總會提出書面資料主張，對於幼兒遊戲場遊具應採「實體從舊，程序從新」原則，意即新法不溯及既往，同時也應依據設施是否為開放式、有無照顧人員等面向，規範不同的適用範圍。

台灣檢驗科技公司經理鄭英昌說，根據他的推算，到去年底完成的備查率可能已突破30%，若以目前的檢驗規模（人力），有可能在明年完成目標，「但大家再觀望」。

林資芮指出，106年研修規範時，是考量不論是自主檢查或主管機關檢查，都缺乏專驗檢驗，因此給予3年緩衝期；至於是否要展延期限、分級管理，可邀集業者、專家學者另外開會討論。

許麗娟強調，安全永遠不能被打折，在學校內的遊樂設施，因為是特定使用，也有相關人員培訓、定期檢修，如果可以給予適度時間展延，讓學校、幼兒園依規定來走是樂見的，但這要透過會議來仔細討論。（編輯：趙蔚蘭）1080124