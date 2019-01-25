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吳釗燮會見新任馬紹爾大使 盼助參與聯合國組織

最新更新：2019/01/25 17:39

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）新任馬紹爾群島駐台大使艾芮瓊今天向外交部長吳釗燮遞交到任國書副本，期盼開創合作新面向，深化兩國邦誼；吳釗燮則盼馬國持續協助台灣爭取有意義參與聯合國相關組織。

外交部今天發布新聞稿指出，太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任駐中華民國特命全權大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）21日抵台履新，並於今天上午向吳釗燮面遞到任國書副本，雙方就兩國合作事務交換意見。

吳釗燮表示，歡迎艾芮瓊駐台，相信她未來必能在雙邊友好情誼的基礎上持續深化台馬交流與合作。另外，吳釗燮也感謝馬國總統海妮（Hilda C. Heine）與她所領導的內閣在國際場域為台大力執言，並期盼馬國未來持續協助台灣爭取有意義參與聯合國及相關專門性國際組織。

同時，艾芮瓊向吳釗燮表示，她對派駐台灣、推動兩國合作甚為期待，盼兩國在既有良好互動基礎上，開創合作交流領域新面向，深化台馬兩國邦誼。

外交部指出，艾芮瓊公職歷練完整，外交資歷豐厚，曾任馬國內政部司長、衛生部司長、駐斐濟大使館一等秘書、常駐紐約聯合國代表團參事、外交部禮賓司長、駐檀香山總領事等職。外交部正安排艾芮瓊近期向總統蔡英文呈遞到任國書。（編輯：楊玫寧）1080125

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