蔡總統：到台南吃美食 更要逛美術館

（中央社記楊思瑞台南27日電）台南市美術館今天舉辦開館揭幕儀式，總統蔡英文致詞時表示，以前說來台南一定要吃美食；現在除了吃美食，更一定要到美術館參觀。

開館啟動儀式下午由蔡總統、前行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、行政院國發會主委陳美伶、台南市長黃偉哲等人主持。

台南市美術館董事長陳輝東致詞時表示，8年來捨棄許多與家人相處時間，把外界批評當成前進的動力。現在台南美術館終於完成，這是留給子孫的千秋大業，希望大家把美術館當成家裡客廳，常常來坐一坐。

賴清德致詞時表示，台南市美術館興建案沒有追加預算，總共花費新台幣18億餘元。他不僅沒有借錢來蓋美術館，在台南市長任期內還替台南還了200多億元債務。台南市美術館未來會是台南文化地標，也是台南市民欣賞藝術的好地方。

蔡總統致詞時表示，這座美術館是文化首都台南超過一甲子的夢想，一路走來有很多辛苦與艱難。今天夢想終於實現，恭喜所有參與這個過程的人，也感謝許多前輩藝術家捐贈作品，豐富美術館館藏。

蔡總統表示，南美館除了保存國內外重要美術作品，以後還將以國際性跨館合作，成為文化首都最明亮的藝術櫥窗。大家以前說，來台南一定要吃美食；現在是除了吃美食，更一定要到美術館參觀。

南美館指出，開館展為1館的「府城榮光」與2館的「台灣禮讚」。先前已開放的1館今天維持正常開館，下午3時開放「府城榮光」展間；2館於晚間6時正式開放民眾入內參觀。

「府城榮光」呈現台灣或台南古往今來、多義並陳的時空敘事，透過4項子題檢視城市主題建構過程與形式內涵。「台灣禮讚」則邀請156名1920年後出生，以台南為中心的藝術家，各提供一幅代表性創作作品參展，為台南市美術館慶生，也讓更多人注意到上個世紀藝術家對台灣美術發展的付出。（編輯：陳俊碩）1080127