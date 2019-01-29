卓榮泰：6月底前完成立委提名 將和友黨談合作

民主進步黨主席卓榮泰29日接受中央社專訪表示，民進黨在6月底前，會完成立委提名；至於與他黨合作的問題，民進黨都很樂意去談。中央社記者郭日曉攝 108年1月29日

（中央社記者葉素萍、顧荃台北29日電）民主進步黨主席卓榮泰今天表示，民進黨在6月底前，會完成立委提名；至於與他黨合作的問題，包括台北市長柯文哲、時代力量、社民黨等政黨，民進黨都很樂意去談。

卓榮泰今天接受中央社專訪，他說，明年1月25日就過年，2020年大選投票日，應該會落在1月11日左右，甚至有人認為1月4日就會投票；依這個時程往前推算，最遲半年前人選必須底定，所以6月底是完成立委提名的最後期限。

卓榮泰說，總統初選至少要有一個月的時間，包括登記、政見會、辯論會、最後的民調等等，大約到4月中甚至4月下旬產生總統候選人；4月下旬之後，到5、6月中才是立委初選的時程，6月底前要完成立委提名。

對於立委選舉面對其他小黨的競爭，卓榮泰說，民進黨願意和其他政黨談合作，之前在台灣制憲基金會的活動上，與一些政黨的黨主席已經見了面，大家說好「改天再見」。

至於合作的原則，卓榮泰透露，民進黨將會研擬出明年選舉的共同政見，希望其他政黨能在這個共同政見下和民進黨合作，如果雙方有差異，可以有一些調整，但中心思想不能調整，「不舉這支大旗，你也不能違背」。

卓榮泰還說，雖然民進黨願意和其他政黨合作，但還是會有人無法整合，未來各選區出現三足鼎立或者同時有4、5個候選人競逐的情況，會變成常態；小黨必須提出足夠的區域立委候選人，才能取得不分區立委的席次，民進黨必須適應面對這種環境。

在提名策略方面，他表示，民進黨現在是國會第一大黨，未來還是要保有國會優勢，現行50席區域立委，理論上是比較優勢的地區，至於現在沒有席次的選區，則是比較困難的選區；優勢選區與困難選區勢必在提名作業上有不同，但絕對沒有所謂「現任優先」。

卓榮泰指出，民進黨有提名、徵召、或是改良式徵召等方式，會讓提名過程清楚、更取信於候選人，讓最後結果沒有疑義；希望盡量把時間壓縮到比較短，降低內部紛爭，但會把機制走得徹底。（編輯：黃瑞弘）1080129