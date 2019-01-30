時力決策委員網路投票 黨中央組監選團防弊

（中央社記者陳俊華台北30日電）時代力量第二屆決策委員選舉將在明、後兩天進行網路投票，預計2月2日凌晨0時在官網公布結果。時代力量秘書長陳惠敏今天說，黨中央設有監選團，成員有電腦工程師與律師，確保投票公平。

時代力量第二屆決策委員選舉，將從64名候選人中，選出決策委員15名、候補3名；1月31日凌晨0時起到2月1日23時59分止進行網路投票，2月2日凌晨0時在官網自動顯示票數統計結果；並在農曆春節連假過後的2月11日，再召開決策委員會，選舉新任黨主席。

目前時代力量有繳交黨費、有黨權的有效黨員約2200多名，為防止網路投票產生弊端，時代力量公布的選舉辦法中明定，選舉委員會須邀請公正人士3人，組成監選團；監選團須包含至少一位電腦技術人員，與一位法律專業人士。

黨員收到投票通知書後，可在投票時間內線上投票；如果沒有電腦或手機可以投票，也能在投票時間內前往各地黨部，或是時代力量立委林昶佐萬華服務處、時代力量立委黃國昌汐止服務處等，進行網路投票，但需先電話預約，以利工作人員安排投票作業，投票地點嚴禁拉票行為。

陳惠敏晚間向中央社記者表示，時代力量從第一次的主席團選舉、決策委員及不分區立委的排序，都是經由網路投票產生，就是將投票過程電子化，一樣是一人一張選票，會寄投票連結到黨員的電子信箱中，而每個人收到的連結都不同，只能點一次，且每張選票會有序號，回傳到工程師那。

陳惠敏說，近年有些比較年長的黨員因為沒有電子信箱，會到地方黨部投票，工作人員會先檢查身分證，並經過手機驗證後，才會讓黨員進行投票。

至於網路投票是否設有防弊措施，陳惠敏說，有組成監選團，其中一位是電腦工程師、一位是律師，從過去就都是這樣進行網路投票；投票後也都會保留程序碼，但黨中央看不出哪位黨員投給誰，「當然是匿名投票」。（編輯：黃國倫）1080130