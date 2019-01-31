民進黨擬定義兩岸現狀 陸委會重申四個堅持

（中央社記者繆宗翰台北31日電）民進黨主席卓榮泰日前提出，不排除擬定新決議文，定義兩岸現狀。陸委會發言人邱垂正今天重申總統元旦談話提出的「四個堅持」，並期盼兩岸關係在年後有機會相向而行。

民主進步黨主席卓榮泰日前接受中央社專訪時提出，黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」。例如談兩岸維持現狀，就應該要讓人民知道維持現狀的意義是什麼，「維持現狀是維持什麼樣的現狀」。

大陸委員會今天舉行例行記者會，邱垂正對相關提問重申，政府堅持中華民國是主權國家，堅持捍衛台灣民主自由的價值與制度，也堅持台灣2300萬人民決定自己的未來，堅持以中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法規處理兩岸事務，「我們認為這四個堅持就是維持台海和平穩定的現狀」。

他表示，反觀中國大陸至今不願面對中華民國存在的客觀事實，也不尊重台灣人民，對於民主價值與制度的堅持還處處打壓，並施加武力威脅，「試問何來一家親呢？」

另外，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光昨天批評總統蔡英文致函教宗是「扮花旦」。外交部長吳釗燮今天透過推文（Twitter）表示，台灣站在第一線捍衛自由與民主的生活方式，將持續對抗國台辦「瘋癲」的官員。

邱垂正則表示，自己長期擔任陸委會發言人工作，為了兩岸事務，盡量「存好心、說好話、做好事」。國台辦以戲謔及粗暴字眼謾罵，只凸顯其對民主社會運作的無知，毫無大國風範，非常不得體。但還是希望兩岸關係在農曆春節過後，有機會相向而行。（編輯：張淑伶）1080131