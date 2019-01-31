核四裝填燃料棒公投 中選會決議請提案人補正

（中央社記者王承中台北31日電）中選會委員會今天討論反核人士高成炎所提「你是否同意台電公司核能四廠裝填核燃料棒？」公投案。中選會代理主委陳朝建表示，委員會決議依法請提案人進行補正。

經濟部今天公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%；同時，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

中選會今天下午舉行委員會議，討論台大資訊工程學系教授高成炎所提「你是否同意台電公司核能四廠裝填核燃料棒？」全國性公民投票案。中選會代理主委陳朝建會後接受中央社記者訪問時表示，高成炎所提的公投案，委員會決議依法請提案人進行補正，隨後將進入補正程序。

陳朝建指出，公投法規定，當公投提案有釐清爭點必要，要先舉行聽證，待聽證完畢後，委員會認為有補正的必要，依法應通知提案人進行補正，委員會的決議就是通知提案人進行補正。

根據中選會的資料顯示，高成炎去年12月25日提出「你是否同意台電公司核能四廠裝填核燃料棒？」全國性公民投票案。但由於目前核四廠仍處於封存不運轉的狀態，所以本提案是就不存在的事項作為公投標的，不能了解提案真意，即便付諸公投，公民也無從確知其投票標的內容。因此，中選會在21日針對本案召開聽證。

據了解，由於高成炎所提公投案主文為「你是否同意台電公司核能四廠裝填核燃料棒？」是正面表述的命題，但高成炎在聽證會中的敘述，又表明自己反對核四商轉，恐會造成民眾混淆，且提出的訴求只是核四商轉的一個步驟，是否可以當作公投標的也有疑問，因此決議通知提案人進行補正。

現行公投法規定，主管機關於收到公民投票提案或補正提案後，應於30日內完成審核。經審核有提案內容不能瞭解其提案真意者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人於30日內進行必要之補正。

至於30日內補正期間，自聽證會結束日起算。（編輯：林淑媛）1080131