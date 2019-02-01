調酒遭檢舉私釀酒品惹怨 財政部解套

（中央社記者邱柏勝台北1日電）酒吧中的調酒被檢舉為違法私酒，在業者反映下，財政部日前發布解釋令，指出酒吧、PUB調酒為現場即調即飲，非產製酒品行為，但對增加調酒風味的「基酒」明確規範，僅供營業現場飲用。

行政院長蘇貞昌上任後，在召開行政院會時，要求各部會要扛起責任，了解「哪些事情是一片好心好意卻造成民怨」。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，已從各部會收集70個到80個民怨與解決方法報告，其中財政部提及，酒吧中的調酒被認定為違法私酒。而這個問題，財政部日前已發布函釋解決。

財政部國庫署解釋，酒吧、PUB的調酒，因是現場即調即飲，沒有進行商品化包裝，因此法規上容許歸類為產品銷售時提供的服務行為，非產製酒品行為。然而，近年來台灣酒吧的調酒師引進國外作法，將香草、果皮等原料，加入「基酒」中浸泡，以增加調酒風味，卻因此被民眾檢舉為私釀酒品。

在業者反映下，財政部日前召集業者與專家學者研議，最後認定調酒前的事前浸泡行為屬於創新作法，仍屬現場即調即飲的商品銷售服務，未達產製酒品程度，因此不需取得製酒執照。但為避免即調即飲的概念被無限擴張，解釋令仍明定相關規範。

解釋令明定6原則，包括前置作業、作業過程應符合安全衛生規範，浸泡時使用的原材料，應備有來源證明文件等。

喝酒不開車、開車不喝酒；飲酒過量，有害健康（編輯：楊凱翔）1080201