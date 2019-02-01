行政院挺經濟部新能源政策 證明穩定供電能力

（中央社記者葉素萍台北1日電）經濟部昨天拍板核電廠不延役，行政院發言人Kolas Yotaka今天說，支持經濟部既回應公投結果、又負責任的評估報告，同時要繼續開發替代能源，向各界證明政府穩定供電的能力。

經濟部昨天公布新能源配比，評估今年及明年可做到年減火力發電1%，且能穩定供電，但民國110年起無法達標；此外，評估既有核電廠延役有困難，因此沒有延役可能。

中國國民黨立法院黨團今天表示，經濟部的新能源政策看不出新意，呼籲行政院對外說明。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間回應指出，經濟部已一一回應公投結果，不但在公投過後已正式公告107年12月2日起電業法第95條第1項失效，也向立法院提案修正廢除2025非核家園的時間限制；經濟部也已再次說明減少空污、穩定供電的目標不會改變，都正面回應公投的結果。

Kolas呼籲擁核者勇敢向社會大眾說明，核廢料究竟該如何處理，因為包括核電廠所在的新北市、屏東縣等地方政府民選的縣市長、民選的民意代表都多次公開反對再接收核廢料或延役。

她說，核廢料若無解，政府理應經過專業的精算之後，審慎評估能源政策，為下個世代著想，否則把難解的核廢料留給下一代，並非負責任的政府該做的決定。因此，行政院支持經濟部既回應公投結果、又負責任的評估報告，同時要繼續開發替代能源，向各界證明政府穩定供電的能力。（編輯：林興盟）1080201