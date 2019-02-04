鄭惠中打人道歉 接著發文再批鄭麗君

（中央社記者江佩凌台北4日電）資深藝人鄭惠中日前打文化部長鄭麗君一巴掌引起外界撻伐，2日起鄭惠中連兩天在中國新媒體平台「今日頭條」發文，指鄭麗君是「沒文化的人」，更以許多情緒性字眼飆罵政府。

曾被中視短暫簽約的歌星鄭惠中，1月22日在「關懷演藝人員春節餐會」上對鄭麗君突襲打一巴掌，事後表示因不滿鄭麗君上任後推動「去蔣化」，還對媒體說這件事已預謀許久，「打一巴掌太便宜了她」，引發外界一片譁然。

事發當天鄭惠中召開記者會說明，願對打鄭麗君一巴掌行為道歉，但不願對抗議去蔣化一事道歉，隔日還特地赴文化部致歉，但鄭麗君因公務未在部裡，鄭惠中則表示，自己的行為是錯的，但不代表鄭麗君是對的，改天會再親自道歉。

未料風波才過約10天，鄭惠中註冊中國新媒體平台「今日頭條」帳號，2日起一連兩天發文再罵鄭麗君，並表示打鄭麗君巴掌讓她完成了一樁心願，「因為我覺得這麼一個沒文化的人當文化部長，簡直是莫名其妙」。

鄭惠中還以「牠」形容鄭麗君說，「牠推翻中華文化、要把建國中學校門框上的禮、義、廉、恥拆除下來、計劃廢除中正紀念堂、撤除儀隊、對年輕人注入不正確的歷史觀、鼓勵斬首蔣公銅像、潑漆（對動手者不處分就是鼓勵）、焚燒青天白日旗，也視而不見，牠可以當文化部長？不令人生氣嗎？還推廣同性戀，可以原諒牠嗎？」

3日鄭惠中再度發文，使用許多情緒性字眼大罵政府，並表示「我習慣用（牠）字形容牠們」，希望2020用選票把可惡的台獨趕下台，「我感謝同胞給我這麼多的支持鼓勵，讓我更有勇氣面對這件事惹來的官司」，文章底下引來眾多中國網友回覆。

「今日頭條」除了是中國新聞資訊入口網站，還融合如社群平台臉書（Facebook）的功能，任何人都可以申請帳號註冊，只要官方通過實名認證，就可以在平台上發文。（編輯：唐聲揚）1080204