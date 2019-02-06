蘇巧慧呂孫綾林昶佐年菜PK 誓言守護台灣豬

（中央社記者陳俊華台北6日電）民進黨立委蘇巧慧、呂孫綾與時代力量立委林昶佐合辦「第三屆年菜PK賽」，三人分別端出紅麴香腸刈包、紅燒獅子頭與金三角腐皮捲，三道都用台灣豬肉料理，要一起「守護台灣豬」。

蘇巧慧連續第三年舉辦年菜PK賽，呂孫綾連續三年不缺席，林昶佐今年首度參賽，三人在非洲豬瘟威脅台灣之際，都端出料好實在的台灣豬肉料理，呼籲民眾愛用國產豬肉，誓言「守護台灣豬」、「台灣豬加油」。

蘇巧慧說，選擇料理紅麴香腸創意刈包，紅麴是她選區新北市樹林的特色，用來料理更加健康；呂孫綾表示，相當有信心能拿下冠軍，自己是年年參加、年年有進步；林昶佐則說，雖然他沒有下廚經驗，但有「最強阿嬤」擔任小幫手，希望能奪冠。

料理過程中，蘇巧慧首度嘗試「灌香腸」，從拌豬絞肉、加入高粱酒，再將絞肉塞進腸衣裡，蘇巧慧更開玩笑地問，喜歡喝酒的能不能多加一些高粱酒；香腸下鍋後香味四溢，就連林昶佐也過來「聞香」，在場工作人員都垂涎三尺。

林昶佐在小幫手指導下，先嘗試切蔥花，但他坦言，平常家裡不開伙，通常都是吃便當，自己也沒有料理的經驗，拿起刀來略顯生疏，直呼「好可怕」，只能在小幫手「一個口令、一個動作下」完成料理；林昶佐也親手包了兩個腐皮捲，指定要給蘇巧慧、呂孫綾吃，自己只敢吃小幫手包的那些。

呂孫綾表現的就像美食節目中的大廚，強調獅子頭要好吃，重要口感來源就是荸薺，她一刀刀的將荸薺切成丁狀，接著拌入絞肉，再加入醬油、糖與蛋液，均勻混合後，再用力地一次次摔出黏性與彈性，最後揉捏成團狀，下鍋炸到定型後，放入鍋中與高湯、白菜煮滾。

三道料理完成後，由三位小幫手分別試吃對手的作品，經過三位小幫手熱烈討論後，蘇巧慧、呂孫綾、林昶佐各得到一票，小幫手說，三道料理都很好吃，「三人都是第一名」。（編輯：林沂鋒）1080206