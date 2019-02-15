見馬紹爾駐台大使 蔡總統：願在各領域密切合作

總統蔡英文（右）15日上午在總統府接受馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）（左）呈遞到任國書，蔡總統指出，台灣願在各領域與馬紹爾建立更密切合作關係，落實永續發展願景。中央社記者鄭傑文攝 108年2月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）新任馬紹爾群島駐台大使艾芮瓊今向總統蔡英文呈遞到任國書，蔡總統說，過去2年多來兩國不斷提升合作關係，台灣願在各領域跟馬紹爾建立更密切合作關係，落實永續發展願景。

太平洋友邦馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）今天向蔡總統呈遞到任國書。

蔡總統致詞指出，看到老朋友艾芮瓊出任駐台大使，非常開心；台灣與馬紹爾去年慶祝建交20週年，此時此刻馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）將大使重任交給艾芮瓊，也代表馬紹爾對兩國邦誼的重視。

蔡總統說，過去2年多來，台灣與馬紹爾透過元首互訪、各領域密切交流 不斷地提升合作關係，例如，去年海妮總統來訪時，簽訂兩國國民互免簽證協定以及海巡合作協定，都有助兩國交流發展。

她指出，過去2年多來，無論是在國家的發展或是對區域安全穩定的貢獻，台灣的努力，世界都看到了，國際社會對台灣也有愈來愈多的肯定與支持；「勇敢自信、世界同行」是今年元旦的主軸，也是台灣人民走向世界的期待。

蔡總統提到，過去2年多來，她與海妮總統有很多的往來互動，感謝海妮總統對台灣走向國際社會的實際支持，她相信海妮總統一定能夠感受到台灣人民參與國際的信心與決心。

她說，就像馬紹爾最關心的氣候變遷議題，台灣也願意在各領域跟馬紹爾群島建立更密切合作關係，一起落實永續發展願景。

根據外交部資料，艾芮瓊公職歷練完整，外交資歷豐厚，曾任馬國內政部司長、衛生部司長、駐斐濟大使館一等秘書、常駐紐約聯合國代表團參事、外交部禮賓司長、駐檀香山總領事等職。（編輯：林沂鋒）1080215