時力黨主席出爐前夕 陳惠敏宣布辭秘書長

時代力量秘書長陳惠敏13日表示，從新任黨主席選出時起，她將辭去秘書長一職，也不再續任。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北15日電）時代力量今天將公布新任黨主席，但改選前夕，時代力量秘書長陳惠敏表示，從新任黨主席選出時起，她將辭去秘書長一職，也不再續任；陳惠敏也與時代力量立委黃國昌解除臉書好友關係。

時代力量今天下午將舉行記者會，公布新任黨主席。時代力量決策委員、黨主席選舉，原本在農曆年前就能完成，但因決策委員候選人號次產生方式，是以登記順序作為號次，讓聯合競選的候選人都是連號，引發爭議。因此黨中央重新抽籤決定號次，延後選舉時程，黨主席也要到農曆年後才產生。

就在新任主席產生前夕，陳惠敏在臉書發文表示，為了全力支持下一屆黨主席推展黨務工作的理想，也能號召更多優秀的黨內同志共同奮鬥，自新任黨主席選出時起，「我將辭去秘書長一職，亦不再續任」。

陳惠敏說，回到第一線努力，就是她最想做的事情，讓時代力量跨過濁水溪，在非六都地區扎根，是她在2018年許下的承諾，初步已經實現；未來一年，她會和高雄黨員朋友繼續為時代力量在第一線奮戰、在第一線努力。

知情人士透露，陳惠敏已經清空在中央黨部的辦公室。而黃國昌在決策委員選舉前，突然宣布不續任黨主席，也沒先告知黨內，觀察陳惠敏臉書的好友名單中，已經沒有黃國昌，兩人關係耐人尋味。（編輯：張均懋）1080215