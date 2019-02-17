吳敦義拋全黨員投票 朱立倫：不要只在內部玩

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨內總統初選機制角力戰開打，黨主席吳敦義在前新北市長朱立倫訪美之際，拋出全黨員投票以及「總統候選人為當然黨主席」的想法。朱立倫今天表示，國民黨不要只在內部玩，要讓民眾感到革新。

吳敦義14日提到，總統初選黨員參與程度，是否要到全黨員投票，恐怕未來黨內仍有一番討論。被問及為何會提出全黨員投票的想法，吳敦義說，因為有人建議，若獲得國民黨提名參選總統，應該同時也擔任黨主席，對此他完全同感。

朱立倫日前表態支持全民調，他今天在美國參加「矽谷臺灣科技人、留學生座談會」，會後朱立倫工作室提供受訪音檔，朱立倫表示不論哪一種黨內初選制度，只要能獲得民眾肯定、支持就是最好的制度，他並說，「國民黨不要只是在內部玩，」要讓民眾感到不斷革新、有新的作法，能跟民眾結合在一起。

朱立倫系統的新北市議員葉元之表示，九合一選舉時就是用全民調產生候選人，即使黨章規定是7成民調、3成黨員投票，只要有意參選者坐下來協調，還是可以使用全民調，但這一次黨中央一直預設立場，先指全民調可能性微乎其微，吳敦義近日又說考慮採全黨員投票，把原本不會有爭議的初選制度搞得很複雜，當然會令人感到因人設事、有針對性。

葉元之指出，在基層聽到很多民眾反應不解國民黨在幹嘛，並指國民黨內鬥搞得烏煙瘴氣、是不是覺得2020穩贏等，他認為，國民黨如果不想讓外界有這種觀感，就不該再頻頻出招。

前立委孫大千也在臉書上發文表示，長期豢養人頭黨員的「黨員大戶」才會全力推動「全黨員投票」。總統候選人必須得到大多數民眾的支持，才有可能當選，而黨主席只需要得到多數黨員的擁戴，因此，使用的選舉模式當然不一樣。

孫大千指出，這是一次國民黨內改革與反改革的對決。黨內的封建守舊勢力如果還要繼續用這種似是而非的荒唐說法，來考驗台灣人民的智慧，最後的結果，不但是玩火自焚，更將親手埋葬掉國民黨的未來。（編輯：黃國倫）1080217