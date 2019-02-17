國軍營區開放 3/23將加開台北港場次

（中央社記者游凱翔台北17日電）民國108年國軍營區開放規劃共4場，但在民進黨籍立委呂孫綾爭取下，3月23日將在台北港加開一場次，屆時海軍、海巡艦艇將陳展，呂孫綾今天表示，目的在推動全民國防、爭取民眾支持。

108年營區開放活動共4場，分別是3月30日台中新社龍翔營區航空602旅（配合黑鷹直升機成軍週年）、9月28日基隆威海營區131艦隊（配合派里級雙艦成軍週年）、10月8日花蓮空軍基地五聯隊（配合八一四空戰勝利紀念日）、10月19日台南空軍基地一聯隊（配合光復節）。

軍方人士表示，在呂孫綾爭取下，3月23日在新北市台北港加開一場次的營區開放，屆時海巡、海軍艦艇及裝備將進行陳展，讓民眾參觀。

呂孫綾接受中央社訪問表示，爭取多一場次營區開放的目的在於推動全民國防，用不同的方式讓民眾更接近、理解國防，進而以行動支持。

呂孫綾說，她在106年也曾爭取台北港對外開放，當時也是台北港20年以來有軍艦在台北港對外開放參觀，更超過3萬名民眾共襄盛舉，是一場很成功的活動，也看見民眾支持國防的熱度，因此希望再爭取一次，讓北部、新北市的民眾可以就近參觀，了解國軍在維護國家安全的辛苦。（編輯：黃國倫）1080217