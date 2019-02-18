國民黨支付資遣費來源 與黨產會無共識

（中央社記者游凱翔、余祥台北18日電）黨產會15日同意國民黨處分名下約5.6億元不動產，用於支付解僱黨工資遣費。黨產會今天說，國民黨原本想從已被認定不當黨產的中投、欣裕台公司拿錢給付，經多次協商未達共識。

中國國民黨民國106年大量解僱約700名黨工，依法必須給付資遣費、退休員工優存等，期間一度想從已被認定為不當黨產的中投公司的股利支付，遭行政院不當黨產處理委員會否決；黨產會15日發布新聞稿，同意國民黨處分名下約新台幣5.6億元的不動產支付資遣費等款項。

黨產會發言人施錦芳上午受訪表示，國民黨不滿中投公司、欣裕台公司為不當黨產，期間想從2間公司拿錢給付資遣費等相關款項，經黨產會多次協商，因國民黨不願接受三大條件，最後未達共識。

她說，三大條件分別是中投、欣裕台收歸國有；中投、欣裕台在收歸國有前提下，黨產會願許可約20億元中投股利，讓國民黨處理積欠黨工退休金的問題；依政黨法規定，同意讓國民黨保留必要辦公廳舍，其餘依法不能留的財產歸還給國家。

施錦芳指出，國民黨行管會向國民黨高層報告後，高層不願接受這三大條件。她也提到，黨產會過去就曾承諾，若國民黨要處理退休金相關事宜，可申請出售不動產，黨產會也會優先考量，但這2年多來國民黨從未申請，直到協商破裂後才提出申請。

對於黨產會的說法，國民黨行管會主委邱大展表示，日前已經跟黨產會達成共識，不要對外講，但黨產會還是對外說明這些過程，實在很過分，挑撥國民黨跟黨工之間的關係，好像國民黨高層不願意同意這些條件。

邱大展說，國民黨希望動用中投將近10億元的股利，是在黨產條例還沒生效、中投也還未被認定為附隨組織前，但黨產會卻將這筆錢扣住，在法理上並不合理。國民黨希望照顧到黨工，才和黨產會談看看是否有轉圜餘地，黨產會卻不斷開條件，開出的條件等於是要國民黨舉手投降，國民黨怎麼可能同意。

他指出，國民黨日前已向黨產會表示願意分階段處理，先解決黨工經費問題，其他包括捐做公益或收歸國有，就走司法程序。（編輯：謝佳珍）1080218